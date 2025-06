Álex Pérez y Álvaro Trigo dejan Compañía

Compañía de María se despidió este fin de semana de tres de sus activos que han alternado esta temporada que finaliza los equipos de OK Plata y OK Bronce. Se trata de Javi Ponte, quien se tomará un descanso del mundo del hockey, y de Álex Pérez y Álvaro Trigo, ambos de 2006 y que emprenderán nuevas aventuras profesionales. Estos dos últimos jugarán las próxima temporada en el Escolas Lubiáns de Carballo, que prepara un proyecto en OK Bronce para regresar, de nuevo, a Plata. Estas son las únicas novedades avanzadas, de momento, de un proyecto continuista, con retoques y que tirará, en gran medida, de gente de la casa, como siempre ha ocurrido en el club de Riazor.