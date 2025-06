Pablo Cancela: "Hace un año que sé que no sigo en el Liceo, pero no me gusta recrearme en el problema"

¿Cómo vivió su despedida?

Tranquilo, como siempre. Al haber estado lesionado y al haber estado mucho tiempo parado... Lo tengo aceptado desde hace tiempo.

¿Esperaba un 3-0 ante el Barça?

Me dejó una sensación triste, como a todos. Pensábamos que podíamos ganar la liga y perder fue una desilusión grande. Pero también muy contento por haber formado parte de este grupo que luchó hasta el final. Fueron tres partidos diferentes a lo que pensábamos, pero sabíamos que teníamos opciones.

Le costó entrar en la rotación del equipo tras la lesión...

Aparte de los seis meses que estuve para recuperarme de la lesión, fue también el verano, entonces fueron casi nueve o diez parado, sin competir, que eso es muy difícil para coger el ritmo. Aun así, cuando entré, estuve bien para todas las dificultades que tuve. Durante los entrenamientos pude mantener el nivel, que era donde podía aportar más. Y después está claro que el entrenador tomó la decisión más acertada, porque todos venían ya rodados, con sus roles muy aceptados.

Es una perspectiva diferente...

Intenté apoyar al míster y al club en todo lo que podía, de la forma más positiva y acepté ese rol con ganas, porque era estar en un club como el Liceo, que es el de tu ciudad, y jugando al hockey, que es lo que más me gusta. No fue nada negativo, también me divertí mucho, porque pensaba que no iba a poder volver. Era una incertidumbre, no sabía si iba a poder compartir momentos de vestuario con mis compañeros y con mi ahijado. Para mí este año también fue muy bonito.

¿Cómo se lo explicó Juan Copa?

Llevo muchos años en esto y soy un profesional y entiendo su decisión. Me lo explicó y me dijo el rol iba a tener. Está bien tener comunicación entre jugador y entrenador para aceptar un rol y hacerlo bien dentro del equipo. Si tú sabes que eres el noveno, aportas de otra manera.

¿Cómo ha visto a Jacobo?

No es una sorpresa porque lo sigo desde siempre. Tengo yo más confianza en él que él mismo (se ríe). También porque tengo más edad y porque veo lo que hace, cómo se esfuerza, se cuida, vive el día a día, juega al hockey, que al fin y al cabo es lo más importante. De las personas con las que he jugado, y no porque sea mi ahijado, sino porque es una realidad, es una de las personas que más entiende el hockey. Siempre que entra en la pista, aporta. Hasta en el último partido cuando entró provocó una directa que nos metió en el partido otra vez. Si fuese extranjero, seguro que sería la leche. Irá creciendo y no tiene techo.

¿Cómo le dijeron que no seguía?

A mí me lo dijeron ya el año pasado, antes del play off, desde entonces sabía que no iba a seguir. Desde ese momento intenté asumirlo, lo acepté porque siempre acepto todo como viene. Prefiero buscar soluciones antes que recrearme en el problema. Intenté comportarme de la mejor manera posible e intenté que mi actitud fuese la mejor , espero que pudiese aportar de alguna manera.

¿Ha sido jugar en el Liceo como imaginaba? ¿Se arrepiente?

Quizás me hubiese gustado tener más protagonismo, que hubiese salido mejor deportivamente, pero siempre me voy contento de todas las situaciones que vivo. Siempre intento sacar lo positivo. De cuando estuve en Italia no me acuerdo de goles o títulos, me acuerdo de cuando te ríes con un compañero, de cuando vives experiencias, y aquí me lo he pasado muy bien, me he reído mucho todos los días, he estado en un vestuario muy sano y me han aportado muchas cosas. He aprendido mucho que me llevo para poder yo mejorar en mi vida.

Se habla en el Liceo del inicio de un ciclo ganador. ¿Lo ve así?

Sí, es un equipo profesional, que entrena muchas más horas que otros. Por eso va a estar siempre luchando por títulos y muchos jugadores van a querer venir aquí para vivir esa experiencia. Puedes dedicarte a todo eso y es un plus.

¿Seguirá usted jugando?

Sí, no lo dejaré, es lo que más me gusta hacer con diferencia,, lo seguiré haciendo hasta que pueda.

¿Se irá a Compañía?

Sí, casi seguro. También tengo algunas ofertas de Italia, que me están llegando ahora, pero la idea es quedarme en A Coruña.

¿Quiere echar raíces?

Sí, por comenzar nuevos proyectos aquí que me ilusionan. Voy a vivir del hockey, del trabajo que haré, de algún proyecto que tengo también, con alguna tecnificación de hockey; a ver si me sale bien: estar relacionado siempre con el deporte.

Pocos clubes forman mejor hoy en día que Compañía...

Sí, tienen un proyecto bastante bonito y sólido. Me gusta cómo trabajan y me gusta mucho porque allí tengo un buen amigo como Sellas, que me ha ayudado en muchas cosas, no solo en el hockey. Me apetecía también estar ligado a él

¿Será entrenador en un futuro?

No, entrenando un equipo, no, pero sí quizás lo que sí que me gustaría es enseñarle a los niños las experiencias que yo he tenido o transmitirles un poco esta pasión que tengo yo por el hockey. Eso sí que me gustaría.