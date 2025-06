El Leyma ficha a Carles Marco: «Tiene una idea de baloncesto muy ofensiva»

Tres semanas después, el banquillo del Leyma Coruña ya tiene nuevo inquilino. El club hizo oficial ayer la llegada de Carles Marco como nuevo entrenador del equipo para la próxima temporada 2025-26. El técnico catalán de 50 años llega al nuevo proyecto del Leyma en Primera FEB apenas unas horas después de proclamarse campeón de la liga francesa con el París Basketball, conjunto donde ha ejercido como ayudante de Tiago Splitter. Marco cuenta con experiencia en LEB Oro y, en los últimos años, ha ejercido de asistente en clubes de Euroliga como el Barça y el Estrella Roja de Belgrado. Ahora, pondrá todo su conocimiento y su idea en juego al servicio de un Leyma que aspira a regresar más pronto que tarde a la máxima categoría.

«Carles tiene una idea de baloncesto muy ofensiva, a mí me parecía muy atractiva», explica Aleix Font sobre el nuevo entrenador del Leyma. El escolta coincidió con Marco durante su breve estancia en el Girona en la temporada 2020-21. Llegó tras la pandemia y se marchó tras apenas tres meses cuando Zaragoza le reclamó, pero tuvo tiempo para conocer al nuevo técnico naranja. Font destaca que «es muy cercano y comprensivo con los jugadores», algo que nace de su propia experiencia como profesional. Jugó durante más de una década en ACB. Pasó por Fórum Valladolid, Joventut, Caja San Fernando, León, Manresa y Zaragoza.

En su paso a los banquillos, comenzó como asistente en Manresa, antes de dar el salto a técnico principal en el Oviedo en 2015. Con los asturianos conquistó una Copa Princesa y llegó a las semifinales del play off en 2018. Dirigió otras dos temporadas en Palencia y en 2020 desembarcó en Girona. «Tiene muchas tablas, sabe por lo que estás pasando y trata de convencerte de cuál es la mejor opción», añade Aleix Font, que ve distintas las propuestas de Marco y de su predecesor en el cargo, Diego Epifanio.

Asistente en la élite

Carles Marco lleva tres años sin ejercer como entrenador principal en un banquillo. Su última experiencia, en Girona, llegó a su fin en noviembre de 2021, tras una mala racha de resultados al inicio de temporada. Una derrota, precisamente contra el Leyma, fue su último encuentro en el equipo gerundense, que esa temporada consiguió el ascenso a ACB.

En los últimos tres años ha ejercido como ayudante en equipos de Euroliga. Asistió a Dusko Ivanovic en el Estrella Roja de Belgrado en 2022. En la campaña 2023-24 acompañó a Roger Grimau en el banquillo de Barça. Durante este año trabajó con Tiago Splitter en el Paris Basketball, club con el que acaba de ganar la liga francesa y con el que destacó como la revelación de la Euroliga. «Esta etapa le tiene que haber ayudado mucho a ver metodologías de entrenamiento y a leer direcciones de equipo al máximo nivel. Seguro que ha vivido situaciones complicadas con jugadores con mucho ego. Tiene que haber hecho un máster», concluye Aleix Font sobre el nuevo técnico del Leyma.

Font: «El club mostró interés en hablar conmigo»

El fichaje de Carles Marco es la primera piedra del proyecto del nuevo Leyma, en el que deberán descubrirse en las próximas semanas las caras de los protagonistas en la pista. En ese vestuario podría continuar Aleix Font. El escolta catalán no tiene contrato para la próxima temporada, pero su adiós no es definitivo. «Está todo bastante parado. El club ha mostrado interés en hablar conmigo. Aún no lo hemos hecho, pero es cuestión de tiempo que lo hagamos», expone el escolta, que lleva tres temporadas en la ciudad. Insiste en que el mercado todavía tiene pocos movimientos y que no ha recibido ofertas de otros equipos.

El club todavía no ha confirmado a ningún jugador para la próxima temporada, ni renovaciones ni fichajes. Ingus Jakovics y Phil Scrubb son los únicos con contrato, aunque su continuidad, sobre todo la del escolta canadiense, no está asegurada.

Yunio Barrueta era el tercero con un vínculo para el curso que viene, pero el club y el jugador acordaron poner fin a su etapa en A Coruña. El alero cubano explorará ofertas en Liga ACB y en el extranjero, como explicó en una entrevista con LA OPINIÓN. Por el momento, el único que se ha marchado y ya tiene destino es Augusto Lima, enrolado en el Simba Bogor de Indonesia.