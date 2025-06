Carles Marco: "El Leyma es un proyecto muy serio, con mucha gente que quiere baloncesto en la ciudad"

Ilusión y trabajo bien hecho. Con esas dos premisas inició Carles Marco su etapa como entrenador del Leyma Coruña. "Este es un proyecto muy serio, con mucha gente que quiere baloncesto en la ciudad", aseguró en sus primeras palabras como técnico del conjunto coruñés. Marco firma por dos temporadas y confirmó que el anuncio oficial se dilató hasta que terminó la conquista de la liga con el Paris Basketball.

Carles Marco reiteró en varias ocasiones durante su presentación la "ilusión" que sintió cuando su agente le informó del interés del Leyma para que se convirtiese en el nuevo comandante de la nave naranja. "Me hizo mucha ilusión. He entrenado siete años en Primera FEB, pero no he estado en un equipo de estas características, con el potencial de estar en la liga Endesa al año siguiente", valoró Marco.

Aunque es consciente de la exigencia del proyecto naranja, el técnico nacido en Badalona quiere restar presión para los próximos meses. "Todos pensamos que un equipo como el Leyma quiere volver a ascender a la Liga Endesa. En mi mente está ganar los máximos partidos posibles, pero tampoco vamos a estar pensando cada día en que tenemos que ascender", reflexionó. Marco prefiere prometer trabajo antes que resultados: "hay que intentar hacer las cosas bien hechas para competir cada fin de semana y ganar ese partido".

Juego vistoso

Carles Marco llega al Leyma Coruña con una idea clara que plasmar sobre la pista. "Intentaremos un juego alegre, vistoso y que agrade a nuestra gente", avanzó el entrenador catalán. En los últimos años cambió el rol de entrenador principal por el de ayudante en el Estrella Roja, el Barça y París.

Cree que estas experiencias le han servido para aprender y mejorar. "En estos tres años he estado con Dusko Ivanovic. He visto una filosofía de juego diferente a la que he podido ver con Tiago [Splitter] en París. Dependiendo de los jugadores que tengas, podrás hacer una cosa u otra" comentó.

Aunque ha estado fuera, Marco incidió en que ha seguido la Liga Endesa y la Primera FEB, en la que reconoce el creciente nivel de la competición de los equipos que competirán con el Leyma por estar en lo más alto de la tabla.

Perfiles y mercado

Con todos esos conocimientos, su intención en el Leyma pasa por "ser agresivo desde la defensa para correr" al ataque. Para ello, quiere contar con perfiles de jugadores "que sepan jugar, con talento y que tengan esa predisposición a jugar alegre". Advirtió que intentarán buscar jugadores "que se adapten" a los perfiles deseados, pero no variarán el estilo si no pueden llegar las primeras opciones.

En la presentación de Carles Marco estuvo presente el director deportivo del club, Charlie Uzal, quien apuntó las líneas de trabajo en el mercado de este verano. "Trabajamos con intensidad para hacer la mejor plantilla posible. Intentamos coger jugadores con experiencia en la categoría que nos puedan ayudar a ese juego defensivo agresivo y de correr", apuntó.

Sin embargo, reconoce la dificultad del mercado: "todos los equipos barajamos los mismos nombres". Apuntó que "pronto habrá alguna noticia" sobre la configuración del equipo en el regreso del club a Primera FEB.