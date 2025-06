El fugaz regreso de Ichi al CRAT: «Es divertido jugar en ‘seven’ con ellas»

«El Getxo no participa en seven, así que me dejaron jugar con el CRAT. Siempre es divertido jugar con ellas». Ichi Pozo fue una de las titulares que el verano pasado dejó el conjunto de Arquitectura Técnica. Lo hizo por motivos de estudios, que la llevaron a cambiar las rayas del equipo coruñés por las del conjunto vasco. Sin embargo, no desaprovechó la mínima oportunidad que tuvo para volver a un vestuario que considera como su casa. Participó en la segunda serie de las GPS Campeonato de España de 7s en Valencia, donde ayudó al equipo coruñés a conseguir la cuarta posición. El regreso fue tan fructífero como fugaz. La convocatoria con la selección para jugar el Europeo de esta misma modalidad le impide acompañar al CRAT en la tercera fase del Campeonato de España, que se disputa este fin de semana en Sevilla. Las coruñesas van terceras de la general de la competición y tratarán de hacer un buen papel en La Cartuja.

Ichi reconoce que ha vivido «una temporada rara» al ver desde la distancia los problemas que el CRAT Rialta tuvo para salvar la categoría en la División de Honor Iberdrola. «Nosotras no nos queríamos ir, pero por diversos motivos tuvimos que hacerlo. En mi caso, fue por estudios», explica. La jugadora madrileña fue, además, verdugo en el día en el que el equipo coruñés se jugó el descenso directo a la segunda categoría. «Nosotras [las jugadoras del Getxo] ya teníamos asegurados los cuartos de final, ganásemos o perdiésemos. Ese partido fue de todo menos tranquilo», recuerda, contenta porque el CRAT logró finalmente quedarse en la máxima categoría del rugby español. «Fue un cambio muy brusco. Doce titulares dejaron de jugar y jugadoras del B que no esperaban tener minutos tuvieron que dar el callo. No sé si estaban muy preparadas, pero lo importante es que se han salvado», celebra Pozo.

Con la temporada ya finalizada, el Campeonato de España de 7s le abrió la oportunidad de regresar al equipo de Arquitectura Técnica. «Iba a jugar la primera prueba, en A Coruña, pero me hice unas pruebas de la espalda y me dijeron que, si jugaba, me quedaría en silla de ruedas», relata. La segunda consulta, con un médico especialista, rebajó el riesgo. «Mi espalda está mal desde hace años, pero, si la cuido, aún me queda guerra», apunta.

A pesar de que no pudo volver a enfundarse las rayas azules y negras en la ciudad deportiva de la Torre, sí se vistió con la equipación visitante, blanca y roja, en la segunda fase del Campeonato de España, disputada en Valencia. «En el CRAT siempre llevamos la energía para pasárnoslo bien. No es algo que se vea en muchos clubes, pero nos funciona», comenta con humor. El equipo coruñés firmó la cuarta plaza en un torneo al que llegó con una importante remesa de canteranas. «Llegué y faltaban jugadoras, se sustituyeron en el último minuto. Había gente que no sabía que iba a jugar. Adaptarnos se nos da muy bien y quedamos cuartas», festeja.

Ese resultado en Valencia permite al CRAT llegar a la última serie de 7s en tercera posición de la general con 26 puntos, a 12 del líder, el Sant Cugat, y a diez del segundo, el Turia. En la capital hispalense, las coruñesas disputan la fase de grupos en formato eliminatoria. Debutan hoy (9.22 horas) ante el CRAP Universidad de Sevilla. Si vence, jugará la final del grupo ante el Complutense o el Majadahonda. Mañana serán las eliminatorias finales. Ichi, convocada con la selección, no podrá participar. Sin embargo, animará como una más a un CRAT que «viene pisando muy fuerte» y al que volvió de forma fugaz.