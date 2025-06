Ingus Jakovics abandona en el Leyma Coruña

El Leyma Coruña confirmó este viernes la salida de Ingus Jakovics. El base letón pone fin a una etapa de tres temporadas en el equipo naranja y no formará parte del proyecto de la próxima campaña en Primera FEB a las órdenes del nuevo técnico, Carles Marco. El club le agradeció sus servicios durante este tiempo. Fue un jugador capital en el ascenso a la liga ACB en la temporada 2023-24. Sin embargo, el salto a la máxima categoría se le atragantó. Adoptó un rol secundario y no fue capaz de demostrar las virtudes que sí fue capaz de desplegar en LEB Oro. Jakovics era uno de los jugadores con contrato para la próxima temporada, pero no continuará en la disciplina coruñesa.

Ingus Jakovics llegó al Leyma en 2023 con la idea de ofrecer puntos desde el perímetro, además de su capacidad de organizar al equipo. Se hizo con la manija del equipo en las dos primeras temporadas, a las órdenes de Diego Epifanio. En el curso del ascenso promedió 12,5 puntos, 2,3 rebotes y 5,5 asistencias. En sus dos primeras campañas rozó el 40% de efectividad con el tiro de tres.

El club apostó por él como uno de los ocho jugadores renovados para formar parte del primer Leyma en ACB, pero su impacto se redujo drásticamente. Fue suplente por detrás de Brandon Taylor y, luego, también se vio opacado por el fichaje de Thomas Heurtel.

Tras la lesión del francés y la marcha del californiano volvió a tener protagonismo, pero el equipo ya estaba sentenciado. Acabó el curso con 5,6 puntos, un rebote y 2,2 asistencias de media en los 32 encuentros en los que participó.

Plantilla en cuadro

El Leyma está obligado a configurar de arriba a abajo su plantilla en las próximas semanas. La salida de Jakovics deja la plantilla en cuadro. Actualmente, solo hay un jugador con contrato, Phil Scrubb. Sin embargo, el presidente, Pablo de Amallo, confirmó que se negocia con el canadiense, aunque su elevada ficha complica la continuidad del escolta nacido en Richmond.

Jakovics se suma, así, a Yunio Barrueta, que también tenía contrato y acordó finalizar su etapa con el club para explorar otras opciones en el mercado de ACB y otras ligas del extranjero. Aleix Font, cuya vinculación terminó esta campaña, confirmó a LA OPINIÓN la predisposición a sentarse a hablar con el club para seguir, aunque todavía no se produjo ese encuentro.

El director deportivo del Leyma, Charlie Uzal, avanzó en la presentación de Carles Marco que habrá novedades pronto sobre la configuración de la nueva plantilla, en la que, de momento, no se ha confirmado ningún fichaje y ninguna renovación. El técnico, Carles Marco, apuntó la necesidad de incorporar jugadores con el perfil adecuado para su estilo de juego alegre y vistoso, pero sin olvidar lo importante que es contar con jugadores experimentados en la categoría.