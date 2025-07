Juan Copa, mejor entrenador de la temporada en la OK Liga

Juan Copa lo ha vuelto a hacer. El técnico coruñés del Liceo ha sido elegido como el mejor preparador de la OK Liga 2024-25. Con un equipo renovado y joven, el Liceo de Copa logró la segunda plaza en la fase regular de la liga y disputó la final del play off frente al Barça. No es la primera vez que recoge este galardón, pues ya fue premiado en los cursos 2021-22 y 2022-23.