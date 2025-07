La Travesía Costa arranca en Oleiros: «Se está perdiendo el miedo al mar»

Tres, dos, uno... Y al agua. La llegada del verano supone el pistoletazo de salida de la Travesía Costa Duacode, que hoy arranca su edición de 2025 con la primera cita en la playa de Santa Cristina, Oleiros, a partir de las 10.00 horas. «Empezamos aquí [por Oleiros] hace diez años, con solo dos pruebas, y hoy en día ya vamos por seis. Nunca habríamos imaginado un crecimiento semejante», explica Sergio Castellanos, uno de sus organizadores. Tras el enclave oleirense, continuará en Portosín (20 de julio), Sisargas (3 de agosto), Fisterra (17 de agosto), Ézaro (6 de septiembre) y A Coruña (28 de septiembre). Como novedades, la cita en el Ézaro actuará como Copa de España, por lo que se aguarda un nivel competitivo elevado, y la clausura en A Coruña recuperará la distancia de 10.000 metros en homenaje al 50º aniversario de la primera vez que se organizó una travesía de este tipo en la ciudad.

Para la prueba inaugural, se esperan casi doscientas personas en la arena de Oleiros entre las tres distancias (6.000, 3.000 y 2.000 metros, junto con la competición de menores). «Los números generales se mantienen con respecto al año anterior, pero crecemos en algunos aspectos como, por ejemplo, la participación de nadadoras, que este año subió de un 26% a un 33%», explica Castellanos. La playa de Santa Cristina contará con la presencia de la Asociación Bolboretas Coruña Dragon Boats ACS, formada por personas que han padecido o padecen cáncer de mama. El circuito ha abierto una fila cero para recaudar fondos para su causa y ayudar en el desarrollo de su actividad y la renovación de sus materiales deportivos.

Y es que la Travesía Costa «no es una competición al uso». El circuito gallego, más allá de su componente deportivo, tiene como objetivo fomentar «la buena experiencia» y «el encuentro de los nadadores». Fruto de esta filosofía, las pruebas cuentan con un alto porcentaje de gente que repite año tras año. «Tenemos un índice de repetición de un 80%, somos como una gran familia porque muchos ya nos conocemos de otras ediciones», apunta el organizador.

Cada vez más adeptos

La natación en aguas abiertas está ganando popularidad. Su presencia en los Juegos Olímpicos y la repercusión de los logros de María de Valdés, Ángela Martínez o la coruñesa Paula Otero, ayudan a que el público general conozca y se interese cada vez más por esta modalidad deportiva. «Esa visibilidad ayuda a que la gente le vaya perdiendo el miedo al mar», valora Castellanos. Galicia es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa de España, por eso Sergio no entiende que la disciplina haya «tardado tanto en explotar» en aguas gallegas. Aún así, lanza una advertencia para los más atrevidos: «Al mar hay que respetarlos siempre. Nadar en aguas abiertas no es como hacerlos en una piscina, que no varía sus condiciones. Hay que tener en cuenta cuestiones como las corrientes, el viento o las mareas y, por ejemplo, tener conocimientos mínimos de reanimación y primeros auxilios».

Por este motivo, Castellanos recomienda a los participantes en la Travesía Costa «ser prudentes» a la hora de escoger la distancia para competir. «Nadar no es como correr, es el doble de exigente. Si alguien corre 10.000 metros, debería hacer 2 kilómetros en el agua», aconseja. Y también señala que es importante una «buena preparación previa» y, sobre todo, «dejarse aconsejar por la gente de los clubes, entrenadores o socorristas» antes de lanzarse al mar.