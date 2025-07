Abdou Thiam, el pívot de los «intangibles» que llega con «ganas de triunfar» en el Leyma

«Thiam es el primer jugador que yo hubiese pedido para el juego interior del Leyma en su nueva etapa en Primera FEB». Diego Fernández lo tiene claro. El preparador coruñés fue el primer técnico en entrenar al pívot senegalés en Galicia, tras su llegada al Santo Domingo Betanzos de Liga EBA en 2016. «Era mi primer año allí y nos hacía falta alguien que ayudase en la pintura tras la salida de Tyson Pérez», rememora Fernández. El club manejaba un presupuesto limitado, pero su nombre se puso sobre la mesa pese a que varios equipos de la misma categoría lo habían rechazado. «Teníamos otras opciones de jugadores europeos con más experiencia y mejores números, pero apostamos por él porque era joven y tenía buenas condiciones para progresar», explica.

Thiam aterrizó con 18 años y muchas ganas de afrontar una nueva etapa tras una decepcionante experiencia en Canarias. «Llegó un poco perdido, al principio se comió muchas broncas», bromea el entrenador coruñés, que reconoce que los primeros meses del pívot no fueron sencillos: «Fuimos muy poco a poco con él. Le ayudamos entre todos a adaptarse e hicimos mucho trabajo específico sobre la pista, sobre todo para que mejorase físicamente, porque venía muy flaquito». Con el paso de las sesiones, Abdou fue encontrando el ritmo. «Imponía mucho a los rivales, porque intimidaba», señala Fernández, que cree que el punto de inflexión del jugador fue en el segundo mes de competición. «Empezamos a ver que podía ser determinante y, al final, nos ayudó muchísimo más de lo que esperábamos en un principio. En la segunda temporada, su impacto en nuestro juego ya fue brutal». El técnico hizo las maletas y abandonó Betanzos, pero Thiam se quedó un tercer curso, donde sumó más minutos y sus números llamaron la atención del Leyma Básquet Coruña.

Vistió de naranja entre 2019 y 2022, aunque sufrió mucho con las lesiones. Tres años después, el senegalés es un jugador «mucho más completo que entonces», que ha mejorado en aspectos como «su capacidad para el rebote, para correr a pista completa, para defender a campo abierto o para jugar un buen bloqueo directo», analiza el entrenador. Aun así, las estadísticas no son lo más importante de Thiam sobre el parqué: «Aporta un montón de intangibles, porque su físico condiciona mucho el juego de los rivales». Fernández cree que habrá que esperar a ver qué es «lo que le piden Carles Marco y su staff técnico», pero el senegalés vuelve a A Coruña con «ganas de triunfar». Para ello, necesitará «minutos y confianza», pero Diego no duda de que puede «ser un jugador muy importante en Primera FEB». Su primer valedor avala su regreso a casa. En sus manos está demostrar que no se equivoca.