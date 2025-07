Inés Losada no basta para evitar la derrota de España ante Turquía

La Selección Española Sub 19 quiere y no puede en el Mundial que se está celebrando en Croacia y Serbia. La escuadra que dirige Guillermo Orduna perdió frente a Turquía (3-1) en el cuarto partido de la fase de grupos de la cita internacional, pese a la buena actuación de la receptora coruñesa Inés Losada, que volvió a ser la máxima anotadora del equipo (14 puntos). La ex jugadora del Zalaeta ya brilló en la victoria nacional contra Perú (23 puntos) y en las derrotas ante Bulgaria (15) y Estados Unidos (18). Hasta el momento, se encuentra en la parte alta de la tabla de jugadoras con más anotaciones, con un total de 70. La Selección cierra la primera fase el lunes (15.15 horas) enfrentándose a Polonia, líder del grupo.