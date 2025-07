Arévalo y Germade cargan contra la Federación Española de Piragüismo

Los piragüistas Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, medalla de plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024 como integrantes del K-4 500, denunciaron este miércoles su «indefensión» ante los criterios deportivos fijados por la Federación Española de Piragüismo (RFEP).

«Me encuentro en una situación de desamparo total porque he cumplido todo lo que se me ha pedido, he hecho más de lo que podría haber dado por conseguir estos resultados y me han privado de participar en una prueba que me ha ganado a pulso», denunció Arévalo durante la rueda de prensa.

El palista del Fluvial ha sido excluido de la prueba del K1 200 metros del próximo Campeonato del Mundo del Milán (Italia) por la RFEP pese a haber ganado su billete en el selectivo nacional y en la Copa del Mundo de Szeged 2025, donde logró la medalla de bronce.

«No sé cómo defender mi postura, no sé cómo llegar a poder explicárselo a la gente. Se me ha pasado por encima, no se ha respetado mi trabajo siendo medallista olímpico», incidió Arévalo, quien, si la Federación no rectifica, solo competirá con el K-4 500.

Por su parte, Rodrigo Germade fue excluido del K4-500 tras ser descartado en un selectivo al que llegaba con problemas de ansiedad. No obstante, el palista de Cangas do Morrazo puede ser recuperado por la ausencia de Marcus Cooper.

«Algo está fallando cuando no está habiendo ese entendimiento entre la Federación y los piragüistas que antes sí había y que nos llevó a tener tantos éxitos. Ahora mismo hay una desconexión casi total de la parte federativa y la deportiva. De hecho, nuestro entrenador (Miguel García), que es uno de los más laureados, no ha tenido ni voz ni voto», lamentó Germade.

Ambos deportistas contaron con el respaldo del secretario general para el Deporte de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, el presidente de la Federación Gallega, Alfredo Bea, y el presidente del Fluvial, Tito Valledor.

En este sentido, Lete Lasa indicó que la Xunta se dirigirá «por carta» al presidente de la Federación Española y al del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que «se restituya la sensatez y que los palistas no se vean perjudicados por criterios que no se entienden».

