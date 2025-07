Andrea Rivas y Tania Alvite, del Barrio de las Flores a la arena de Riazor

La playa de Riazorse convierte en el epicentro del vóley playa esta semana. El sábado arranca el Trofeo Cidade da Coruña, que se enmarca dentro del circuito nacional, y siete días después (19 y 20 de julio) acogerá el Campeonato Gallego. La arena coruñesa espera a la élite española y autonómica, pero también tendrá espacio para caras más cercanas y conocidas. Andrea Rivas y Tania Alvite, jugadoras del Zalaeta, aprovechan el parón veraniego para cambiar de modalidad y seguir compitiendo. «Nos sirve para divertirnos y mantener la forma entre temporadas», aseguran.

Parecen similares, pero entre el voleibol y el vóley playa hay pocas coincidencias. «Es un deporte completamente distinto. Tienen cosas en común, claro, pero las acciones de juego, la técnica y la táctica no tienen nada que ver», apunta Rivas. «En la pista, según tu posición, solo te ocupas de un par de funciones, pero tienes que ser excelente en ellas. En la playa, en cambio, tienes que ser buena en todas las acciones del juego, pero no necesitas ser perfecta», explica Alvite. Para Andrea, la principal diferencia es que sobre la arena está más en contacto con la pelota. «Al ser central [en pista], juego por detrás del balón, esperando a que pasen cosas. En cambio aquí hay que recibir, colocar... Al final se hace un poco de todo», comenta. «Eso también nos da más margen de error, porque puedes fallar en algo y hacer mejor la siguiente cosa», añade Tania. Por contra, también conlleva que sea más sencillo «coger malos vicios», aunque ambas bromean con que en septiembre se olvidan de la playa «nada más entrar en el pabellón» para la pretemporada.

Aunque ya se conocían porque ambas habían jugado por separado, su asociación no se dio hasta que Tania firmó por el Zalaeta el curso pasado. «Empezamos a pasar mucho tiempo juntas en los entrenamientos, los viajes, el autobús... Y surgió de manera natural», señala Alvite. Sus compañeras de equipo son sus «fans número uno» y las respaldan desde la valla, mezcladas entre el público. «Yo creo que piensan que somos unas frikis. La mayoría están de vacaciones y nosotras venimos a entrenar voluntariamente», se ríe Andrea. «Descansamos un mes después de acabar la temporada en mayo y ya nos pusimos con esto», dice Tania. Bromas aparte, lo que no dudan es que cuando salten a la arena no estarán solas.

Y no es para menos. En la competición de este fin de semana participan parejas de toda España. El objetivo de las coruñesas es «pasar el cuadro» y avanzar la mayor cantidad de rondas posibles. Eso sí, el primer paso no será sencillo: debutan frente a las canarias Luci Monteiro y María Sevillano (sábado, 11.30 horas), actuales campeonas Sub 21. «Va a ser muy chulo, porque ellas hacen un gran vóley y tienen un estilo que en Galicia se ve menos», resalta Tania. «Eso nos motiva, es ilusionante», concluye Andrea.