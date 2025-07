El Real Club de Tenis reina en Galicia: «La clave está en la gente de la casa»

La imagen se repite año tras año. Ya sea en torneos de base o absolutos, es rara la competición regional en la que el Real Club de Tenis Coruña no esté en lo más alto del podio o, al menos, entre los mejores. La campaña 2024-25 no ha sido una excepción. La entidad coruñesa logró un total de 13 títulos y 6 subcampeonatos autonómicos, entre los que destacan los Campeonatos Gallegos por equipos masculino y femenino en categoría sénior. «La temporada fue un éxito total y la guinda del pastel fue el doblete absoluto», indica Iago Fernández-Reija, entrenador y director de competición del RCTC.

El triunfo del conjunto masculino supo especialmente bien porque puso fin a una sequía de cuatro años sin levantar el trofeo. «Son chavales de la casa, que llevan en el club desde alevines, por eso nos hizo una ilusión especial», apunta Fernández-Reija. Jesús Bouza, capitán del equipo, refrenda las palabras de su preparador. «Todas las generaciones anteriores habían sido capaces de ganarlo y nosotros estábamos deseándolo. Lo habíamos logrado en categorías inferiores, pero en sénior se nos resistía un poco», admite el jugador.

Para Bouza, la clave de la victoria estuvo en la afinidad entre compañeros dentro y fuera de la pista, puesto que la mayoría de ellos juegan juntos desde pequeños. «Empezamos con once, doce o trece años y hasta ahora. Es una maravilla disfrutar de la unión que tenemos, porque nos permite tomar decisiones fácilmente en los partidos y las eliminatorias», resalta. «Se entienden, se animan y se apoyan en todo. Quizá no teníamos el mejor equipo para ganar este año, pero esa conexión entre ellos hizo que levantasen el título», apuntilla Iago, que va un paso más allá: «Me atrevo a decir que son el mejor grupo que hemos tenido siempre».

Ganar el Campeonato Gallego les ha dado un billete para el próximo Campeonato de España que se celebrará en septiembre. «Van con toda la ilusión del mundo a competir contra los mejores tenistas del país», dice el entrenador.

El equipo femenino, por su parte, lleva seis años siendo el mejor de Galicia. Una de sus jugadoras más destacadas es Eva Álvarez, que compagina su carrera deportiva con los estudios en Estados Unidos, pero cada verano regresa a casa para competir bajo el escudo que la vio nacer como tenista. «Volver al lugar donde aprendí a jugar es algo muy especial», comenta la coruñesa. Eva fue la veterana de un grupo de jugadoras que están dando sus primeros pasos en categoría absoluta: «Está muy bien ver que la escuela sigue creciendo y que las chicas que vienen por detrás tienen ganas de competir y representar al club».

Fernández-Reija no escatima en halagos hacia su figura. «Ahora mismo es la mejor jugadora de Galicia, he visto pocas como ella», resalta el técnico coruñés, que cree que Eva está lista para «intentar ser profesional» en un futuro próximo. «En Estados Unidos me mido contra rivales de mucho nivel que dan el salto al profesionalismo al terminar la etapa universitaria. Muchas, en uno o dos años, están entre las 300, 200 o incluso 100 mejores del mundo. Ver eso tan de cerca te genera ilusión de, por lo menos, tratar de hacer lo mismo», explica Álvarez, quien, pese a todo, evita la presión: «Tengo la seguridad de que acabaré esta etapa con una carrera y con los estudios completados, por si lo del tenis no sale». De momento, le queda un curso más antes de echar a volar.

De promesas a ídolos

Jesús y Eva son parte del Real Club de Tenis Coruña desde los «4 o 5 años». Por eso, ahora, que se han convertido en líderes de sus respectivos equipos, son un espejo en el que se miran sus compañeros más pequeños. «Siempre encuentras un hueco para jugar en el club», admite Eva que, pese a la alta exigencia a la que entrena en América, salta a la pista coruñesa siempre que puede para disfrutar del tenis con sus mejores amigos. Para la cantera del RCTC es una motivación ver «a los mayores» entrenando en sus instalaciones. «Se fijan en ellos y quieren llegar a su nivel», subraya Iago. De hecho, los más veteranos se prestan a actuar como sparring para que los jóvenes sigan creciendo. «En dos semanas tuvimos 98 clases con esta fórmula», declara el entrenador. «Los niños alucinan, hay un gran futuro», concluye Jesús.