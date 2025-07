La base del Leyma firma un año histórico

La familia naranja se forja desde los cimientos. Tras un año deportivamente complicado en la máxima categoría del baloncesto español con el primer equipo, el Leyma Básquet Coruña mira hacia abajo para sacar pecho. La base, con casi setecientas licencias repartidas en medio centenar de equipos (incluidas las escuelas externas), ha completado un curso histórico, con presencia en las ligas gallegas de todas las categorías, desde mini hasta júnior, en masculino y femenino. Además, los conjuntos de canasta grande (de Infantil en adelante) cerraron sus años entre los cinco primeros clasificados, algo que nunca antes había ocurrido.

Pero los éxitos de la cantera no son flor de un día. «No buscamos los resultados exclusivamente, tenemos una filosofía muy colectiva. Somos más entrenadores de jugadores que de equipo, porque lo que buscamos es el mayor desarrollo personal posible», afirma Rubén Vázquez, director de la base del Leyma desde hace seis campañas.

Para Vázquez, existen tres factores claves en el buen funcionamiento de las categorías inferiores naranjas. El primero es la confianza de la directiva (tanto la anterior, encabezada por Roberto Cibeira, como la actual, con Pablo de Amallo) en la apuesta por la cantera. El segundo, el trabajo y el alto nivel de los técnicos y los preparadores físicos. Y el tercero, aunque no menos importante, los propios jugadores y sus familias. «La gente sabe que somos un club serio, que no busca un éxito inmediato, sino una buena formación. Si llegan los triunfos, fantástico, pero no es algo que nos obsesione», indica. El buen hacer del equipo sénior también es un motor importante para la cantera, un espejo en el que se miran quienes sueñan con formar el Leyma del futuro. «Es fundamental. Ya no solo este último año en ACB, que las siete mil personas del Coliseum fueron un espectáculo, si no todo el trabajo que se viene haciendo en los últimos años», comenta.

Más allá de los éxitos colectivos, esta campaña el Leyma tuvo representantes en diversas plantillas y banquillos de selecciones autonómicas y nacionales. «Es un motivo de orgullo tremendo, una satisfacción brutal», dice Vázquez, que es consciente del atractivo que supone vestir la camiseta naranja: «No podemos abarcar la demanda que tenemos por capacidad e infraestructuras. Cada verano vienen sobre 200 niños a probar y se quedan 40 o 50, no damos para más».