Bélgica gana el oro colectivo en el Europeo de Casas Novas

Bélgica destronó a Gran Bretaña en la última cita del Campeonato de Europa de Salto de Obstáculos por equipos. El conjunto británico, que había iniciado la prueba encabezando la clasificación provisional, tuvo que ceder al final el primer puesto al cuarteto belga, en el que la regularidad fue la norma. Bélgica terminó el campeonato con 5,61 puntos, después de los cero puntos de Nicola Philippaerts con «Katanga vh Dingenhof», el punto de Thibeau Spits con «Impress-K Van’t Kattenheye Z» y el cero decisivo, en el último recorrido, de Gilles Thomas con «Ermitage Kalone». El cuarto integrante del equipo, Pieter Devos, finalizó su concurso con 4 puntos sobre «Casual DV Z», resultado que no contabilizó. Gran Bretaña ocupó la segunda plaza del podio, tras acumular 7,96 puntos, mientras que Alemania subió al tercer escalón con 8,19.

España no participó en el ejercicio del viernes, pues el combinado nacional no se clasificó para la final de equipos, al no estar entre los diez mejores tras las dos primeras pruebas. Terminó en la décimo sexta posición de dieciocho participantes.

Una vez conocido el reparto de las medallas por equipos, al Campeonato de Europa de Salto sólo le resta la final individual, que tendrá lugar el domingo. El líder provisional es el alemán Richard Vogel, pero la distancia entre él y el 13º participante es de apenas cuatro puntos.

Primeros pasos del CSI 3*

Eduardo Álvarez Aznar fue el primer triunfador del CSI3* que se está disputando en paralelo al Campeonato de Europa. El torneo, que se inauguró ayer, tuvo como gran protagonista al jinete olímpico madrileño, quien se impuso en el Trofeo Veolia con «Genaro Paulois», un joven alazán, entero, con el que hizo el recorrido sin falta más rápido de los once que tuvo la prueba: 68,12 segundos. Lo acompañaron en el podio dos de las grandes figuras del circuito europeo, a los que consiguió batir por tiempo: Maikel Van der Vleuten, segundo con «Elwikke» (69,02) y el alemán Marcus Ehning, tercero con «Askala NRW» (71,37).

La segunda prueba de la jornada inaugural del torneo de tres estrellas fue el Trofeo Grupo EULEN, puntuable para el ránking de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y disputada al cronómetro sobre obstáculos de 1,45 metros de altura. El vencedor fue Ben Maher, campeón olímpico individual en Tokio 2020 y oro olímpico por equipos en Londres 2012 y en París 2024. El jinete británico voló en la pista de Casas Novas con un caballo ya experto, «Ginger-Blue», con el que realizó su recorrido en 59.41. El alemán Richard Vogel fue segundo y el joven belga Thibault Philippaerts concluyó tercero.

Este domingo se disputarán dos nuevas pruebas del CSI3* A Coruña. La primera, a partir de las 13.30 horas, será el Trofeo Movistar (1,45 metros) y la segunda, prevista para las 16.30, será el Gran Premio Porsche (al cronómetro, con desempate y sobre obstáculos de 1,55 metros).