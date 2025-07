Richard Vogel reina en Casas Novas

El centro hípico de Casas Novas puso ayer el punto final al Campeonato Europeo de Saltos en el que Richard Vogel hizo valer las sensaciones que desprendió en los cinco días en A Coruña para consagrarse como nuevo campeón de Europa individual junto a United Touch S. El jinete germano se colmó de gloria y dio la vuelta de honor a la pista de las instalaciones arteixanas al culminar una competición casi perfecta. Mandó en la competición individual como nadie y solo Bélgica y Gran Bretaña, el viernes, evitaron que liderase al equipo alemán hacia el triunfo, también, en la categoría de equipos.

Richard Vogel y United Touch S fueron sinónimo de recorrido perfecto durante los cinco días en los que el mundo de la hípica centro su atención sobre Casas Novas. La solvencia con la que jinete y animal encararon cada una de las competiciones del fin de semana se plasmó en la última manga, la que le coronó como el campeón del Viejo Continente en la categoría individual. Dos rondas perfectas, sin fallos ante obstáculos de 1,60 metros de altura, le aseguraron el oro. Clavó ambos recorridos, al igual que otros ocho competidores, y amarró, así, su primer puesto en la general.

El podio lo completaron el británico Scott Brash con Hello Folie, en segunda posición, y el belga Gilles Thomas junto a Ermitage Kalone, en la tercera plaza. El inglés Ben Maher, uno de los favoritos, acabó cuarto con Dallas Vegas Batilly. Este Europeo no le sonrió en absoluto a los representantes españoles. El combinado nacional se quedó fuera de la final por equipos y, en la clasificación individual, ninguno logró meterse entre los 30 mejores. Armando Trapote fue el mejor al terminar en la 40ª posición de la general con Tornado VS.

Trofeo Prosegur

Aunque las cosas no le salieron al equipo español en el Europeo, la fortuna sí le sonrió en el Prosegur Security Trophy CSI3*, que protagonizó ayer la competición matutina. Álvaro González de Zárate fue el mejor en la prueba con obstáculo de 1,45 metros de altura. Se alzó con la primera posición al completar el recorrido con Casa Diva PS sin penalizaciones en un tiempo de 60.79 segundos.

El podio de esta competición fue íntegramente nacional. Eduardo Álvarez Aznar se llevó la segunda posición con Genaro Paulois a poco más de dos segundos del ganador, también sin penalizaciones. Jesús Garmendia y Caramel Blue PS se quedaron con el bronce tras sufrir una penalización que les apartó del triunfo. Completaron el recorrido en 60,42 segundos, pero un derribo les sumó cuatro segundos a su tiempo final. Iván Serrano, Alberto Márquez Galobardes, Pello Elorduy e Imma Roquet completaron un top 10 en el que figuraron estrellas como el belga Abdel Saïd y el neerlandés Maikel Van der Vleuten.