Póker de ases para la nueva era del Liceo

El Liceo 2025-26 ya rueda en A Coruña. Tras el anuncio de las camisetas que vestirán al equipo en la próxima campaña, la entidad verdiblanca ha presentado a los cuatro nuevos ases de su plantilla. Blai Roca, Nuno Paiva, Toni Pérez y Fran Torres, Tombita, se incorporan a la disciplina liceísta para «dar un salto de calidad» al grupo y luchar por «ganar títulos» en el Palacio de los Deportes.

«Fue muy fácil negociar con todos ellos, están aquí porque querían jugar en el Liceo», reconoció el director deportivo del club colegial, Antón Boedo, en la presentación de los fichajes en la Cervecería Estrella Galicia. Boedo señaló que las nuevas caras llegan «en un momento muy chulo» para la entidad, que está iniciando un nuevo «ciclo ganador».

«Venís a un club muy grande, el más laureado de Galicia. Los que ya estuvisteis aquí lo sabéis, pero los nuevos lo vais a entender muy pronto», destacó el directivo liceísta. Y es que Toni Pérez y Tombita ya tienen mucho avanzado en ese ámbito. El asturiano regresa a la que fue su casa durante casi una década, ocho años después de haberse marchado a conquistar Portugal. «Cuando Toni se fue, ya era el mejor jugador del mundo en su posición, pero ahora vuelve mejorado porque ha estado en uno de los mejores clubes de Europa [el Sporting de Portugal] y ha crecido mucho, sobre todo en defensa», apuntaba Boedo. A sus 35 años, el 57 será fundamental para sacar adelante «partidos importantes en los que el Liceo quiere estar y ganar», según el director deportivo. «Han pasado ocho años desde que yo me fui del Liceo, pero el Liceo nunca se fue de mí», confesó el jugador, que se emocionó al recordar su primera etapa en A Coruña.

Otro que regresa, aunque después de una ausencia más breve, es Tombita. El argentino jugó la campaña pasada cedido en el Pons Lleida, donde dio un paso adelante que le valió una nueva oportunidad a las órdenes de Juan Copa. «Cuando el año pasado le planteamos la cesión, un poco tarde, su madurez y profesionalidad fueron increíbles. Nos dijo que se iba para romperla y volver con más ganas y lo hizo. Él cumplió y ahora nosotros tenemos que darle su espacio y ayudarle a crecer», indicó Antón Boedo. El jugador refrendó sus palabras: «Trabajé cada día en Lleida para mejorar y volver a estar aquí, va a ser una temporada muy bonita para todos».

Desde Lleida también aterriza en el Palacio Nuno Paiva. En su segunda aventura coruñesa (destacó hace unos años con Compañía de María en OK Plata), el jugador portugués llega como un «talentazo» con mucho que demostrar en Riazor. «Nuno es el secreto mejor guardado del hockey mundial. Tiene una trayectoria especial, alejado de los focos y los grandes equipos, pero siempre ha rendido a un nivel increíble. Va a encajar muy bien», comentó el director deportivo, que aprovechó para desvelar alguna anécdota de la negociación con el luso: «Cuando lo llamamos, tenía unas negociaciones muy avanzadas con un equipo importante de Portugal, pero me dijo ‘yo por el Liceo lo dejo todo’». Paiva explicó que la decisión no fue difícil. «Si te llama un club con tanta historia, te planteas las cosas. Me hace mucha ilusión vestir esta camiseta y ayudar a alcanzar los objetivos de la temporada», dijo el portugués.

Una de las piezas esenciales para lograr esas metas estará bajo los palos, al lado de Martín Rodríguez. Blai Roca se incorpora a las filas colegiales con ambición y ganas de dar un paso adelante en su carrera. «Teníamos muchas ganas de traer a Blai, nos va a dar un salto de nivel y él también lo dará individualmente. Estamos en sus manos», bromeó Boedo, que también subrayó su capacidad de liderazgo y su carácter ganador. El guardameta catalán ya sueña en verdiblanco. «Vengo con ganas de competir todos los títulos y ganarlos, estoy harto de pelear siempre y quedarme a las puertas», apuntó.

Cuatro novedades que se suman a las continuidades de Martín Rodríguez, Dava Torres, César Carballeira, Nil Cervera, Arnau Xaus, Jacobo Copa y Bruno Saavedra bajo la batuta de Juan Copa y su staff. Las cartas ya están sobre la mesa y los ases en la manga. Riazor aguarda el inicio de una nueva era.