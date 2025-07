Toni Pérez: «Mi idea era volver al Liceo desde el día que me fui hace ocho años»

De entre los cuatro nombres que el Liceo ha desvelado para la próxima campaña hay uno que, con permiso del resto, toca muy de cerca el corazón de la masa social verdiblanca. Porque no todos los días una afición puede celebrar el regreso de un hijo pródigo. Toni Pérez, el «asturiano más coruñés», como le definió el director deportivo liceísta, Antón Boedo, se marchó de A Coruña para crecer en las pistas portuguesas y, ocho años después, vuelve a Riazor convertido en superestrella mundial. Tras haberlo ganado todo en el Sporting, asume que es el momento de regalar a la parroquia coruñesa, a su gente, un último baile teñido de verde y blanco.

Ha pasado casi una década desde la última vez que se calzó los patines en A Coruña. ¿Cómo está viviendo los primeros pasos de su segunda etapa en el Liceo?

Lo tengo firmado desde diciembre, entonces el proceso de asimilarlo fue poco a poco, lo digerí muy lentamente. Pero es cierto que en las últimas semanas, conforme se iba acercando la fecha de la presentación y todo el mundo empezaba a preguntarme cosas más a menudo, empecé a sentir el gusanillo de volver a ponerme esta camiseta tan especial.

¿Las negociaciones para convencerle fueron complicadas?

Desde que salí de aquí hace ocho años tenía en la cabeza que iba a volver. Es cierto que las cosas en Portugal se me dieron muy bien, porque cada año levantábamos títulos importantes y el Sporting depositaba mucha confianza en mí, entonces al final fue pasando el tiempo y aplacé la decisión. Pero mi idea siempre fue volver. La negociación fue rapidísima, en un par de días lo teníamos todo cerrado porque era algo que las dos partes deseábamos.

Regresa con más experiencia. ¿Qué espera de esta nueva etapa?

Vuelvo muy ilusionado, sobre todo con muchas ganas de ayudar a que el equipo crezca. Voy a dar lo mejor de mí para poder marcar goles, ayudar con la adaptación de los jóvenes y cualquier cosa que haga falta para poder ser mejores cada día y ganar partidos.

En su primera estancia en el Palacio de los Deportes usted era uno de esos jóvenes inexpertos y ahora le tocará ser uno de los veteranos del vestuario. ¿Cómo asume ese cambio de rol?

Con muchas ganas, la verdad. En el Sporting ya tenía un poco ese papel de ser más veterano que muchos de mis compañeros, más maduro. A Jacobo Copa, por ejemplo, lo conozco desde que tiene dos años. En mi primera temporada en el Liceo, tengo una foto celebrando el Campeonato de España con él en brazos. Es una ilusión muy grande tener la oportunidad de jugar con él, con Nil Cervera, con Bruno Saavedra… Son jugadores con mucho potencial. Me apetece verlos crecer y ver lo que ellos pueden aportarme a mí.

En la plantilla liceísta, además de esa energía juvenil, se encontrarán con la madurez de otras figuras como Dava Torres o César Carballeira. ¿Qué cree que usted, Blai Roca, Tombita y Nuno Paiva pueden aportar al grupo?

Yo creo que la apuesta de este año es un paso adelante, pienso que las llegadas elevan el nivel. Estamos hablando de un bloque que el año pasado ya evolucionó mucho, de chavales jóvenes que cada partido mejoran un poco más. Los chicos que llegan, todos vienen de hacer excelentísimas temporadas en sus equipos, así que espero que nos mezclemos bien y que el trabajo con el cuerpo técnico nos permita seguir creciendo.

En su primera estancia en Riazor se convirtió en ídolo de masas y la afición verdiblanca ha suspirado por su regreso cada verano. ¿Eso le da cierta ventaja con respecto al resto de fichajes?

Sí, pero también es porque soy mayor que todos ellos y pase mucho tiempo de mi carrera aquí (risas). Aún estando fuera, el cariño de A Coruña lo he sentido siempre, se me ha reconocido mucho en todos estos años. Estoy muy contento de reencontrarme con la gente coruñesa y estoy deseando verles las caras en el Palacio. Es muy importante que nos ayuden y que estén con nosotros, porque volver a ganar no será fácil. Pero si al buen grupo que tenemos le sumamos Riazor, sobre todo en las grandes noches, estoy seguro de que la temporada saldrá bien.

Lo que está claro es que a usted no tendrán que explicarle en qué consiste el famoso 'ADN Liceo', ¿no?

No, eso sí que no me va a hacer falta (risas). Eso lo llevo dentro desde hace muchos años y todavía lo mantengo. No es solo el carácter del Liceo, es por mi propia personalidad también, formada en todos los años que estuve aquí y mi forma de ser como persona. Espero poder enseñarle a los chicos nuevos lo que significa esta manera de vivir el hockey.