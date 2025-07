Blai Roca: «Intento ir a mi rollo y hacer mi camino. Soy un portero establecido»

Fue presentado hace unos días como jugador del Liceo. ¿Qué supone para usted estar en A Coruña?

Es una oportunidad muy grande, un paso al frente en mi carrera. Agradezco la apuesta del Liceo, porque tengo la ilusión intacta y unas ganas locas de ganar títulos aquí. Llevo mucho tiempo cerca de lograrlo, estando ahí, pero nunca se me ha dado. Este proyecto es ambicioso y el club también lo es. Ahora toca trabajar, meterle caña y punto (risas).

Se habla del inicio de un nuevo ciclo ganador en Riazor. ¿Eso le llamó la atención para venir?

Totalmente. Como digo, el proyecto es muy bueno. Hace ya dos años que están creando poco a poco con este nuevo ciclo y creo que, con las incorporaciones de este año, es todavía más ambicioso. Es un equipo ganador y está diseñado para competirlo todo, siempre. Para ganar títulos es verdad que también hay un factor de suerte, pero esperemos tenerlo de nuestro lado.

Carles Grau, Xavi Malián, José Luis Huelves... Grandes nombres en la meta verdiblanca a lo largo del tiempo. ¿Qué supone para usted ponerse bajo palos en el Palacio de los Deportes?

La verdad es que históricamente los porteros del Liceo son una locura. Yo vengo a hacer mi carrera y a seguir mi trayectoria. Ya me pasó cuando llegué al Voltregà, que Candid [Ballart] fue el menos goleado ese año y fichó por el Reus. Yo intento ir a mi rollo y hacer mi camino. Confío en mí mismo y espero que la gente esté muy contenta con mi llegada al club.

Martí Serra le recomendó como heredero de las redes de Riazor en una entrevista en LA OPINIÓN. ¿Qué opina?

Es que nos caemos bien, tenemos una amistad muy grande (risas). Cuando me contactaron para venir, hablé con él para que me informase un poco de lo que supone estar aquí. Él me dijo que adelante, que este era el sitio perfecto para mí. Ahora es mi oportunidad, pero ya no vengo con 20 años. Tengo 27, llevo ocho en la OK Liga a un buen nivel y confío en mis posibilidades. A ver si doy el callo.

Antón Boedo, el director deportivo del club, le presentó como una pieza fundamental del nuevo Liceo. ¿Siente responsabilidad?

Es que los porteros somos muy importantes en el hockey sobre patines. Es una presión, porque un error supone un gol en contra, pero eso tiene que jugar a mi favor. No me voy a comer la cabeza con las cosas que haga bien o mal. Vengo como un portero establecido en la OK Liga y espero pararlo todo.

¿Aterriza en A Coruña en el mejor momento de su carrera?

Sí, yo creo que sí, porque a nivel mental soy más estable que en otras épocas, más maduro. Cuando llegué a la OK Liga tenía 19 años, creo, era muy joven y un poco más inestable. Si me metían un gol, me venía abajo con más facilidad. Pero ahora llevo ya unos años siendo muy regular, en las últimas cuatro temporadas he hecho números muy parecidos en la portería. Estoy en un momento muy, muy bueno de mi trayectoria tanto física como mentalmente. Era la ocasión de dar este paso.

Una de las grandes exigencias de Juan Copa a sus equipos sobre la pista es la solidez defensiva general. ¿Eso le beneficia?

Es de agradecer, sí. Siempre se habla mucho de los porteros, pero el estilo de juego general influye mucho en nuestro rendimiento. Si te llegan 20 veces es más fácil que te marquen que a otro al que le ataquen menos. Creo que aquí se defiende muy bien y este año han hecho una barbaridad de porterías a cero, aunque Martí también hizo una temporada perfecta. Vengo motivado, con ganas y con mucha ilusión.

Ha vivido en muchas ocasiones a la afición del Palacio de kis Deportes en contra. ¿Le apetece empezar a disfrutar del ambiente de Riazor en las grandes noches a favor?

La verdad es que sí. Es un pabellón grande, una ciudad grande y un club grande. Cuando vine aquí a jugar el quinto partido con el Noia la temporada que el Liceo gana la OK Liga (la 2021-22), el pabellón estaba precioso y apretaba una barbaridad. Los jugadores nos motivamos cuando vemos todo eso, es algo muy bonito y se siente en la pista. Animo a todo el mundo a que venga a vernos y a que disfrute de nuestro juego.

¿Y luego a ver si llegan los títulos a las vitrinas liceístas?

Sí, vamos a pelearlos. Eso es todo lo que podemos prometer a estas alturas.