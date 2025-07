El Viaxes Amarelle se rearma: «Si vamos a ir hacia arriba, será con gente de la casa»

Nuevo curso y nueva vida para el Viaxes Amarelle. Después de una temporada amarga que terminó con el desagradable sabor del descenso de Segunda RFEF a Primera autonómica, el club coruñés ya mira hacia el futuro. Y el futuro pasa por abrir la puerta al talento que pide paso desde las categorías inferiores.

«Tenemos jugadoras en la base con capacidades y cualidades para estar en el primer equipo», señala Jose Núñez, vicepresidente de la entidad. Muchas de esas jóvenes promesas de la cantera ya jugaron el año pasado en Segunda, en un paso adelante prematuro debido a la estampida de la plantilla anterior. Otras darán el salto desde la categoría juvenil, donde el año pasado llegaron a disputar la fase final del Campeonato de España de clubes. «Cayeron en semifinales por un gol contra un equipo que tenía jugadoras compitiendo en Primera División», explica Núñez.

Y es que la fuerza naranja está en los pilares de cantera. «Hace tres años fuimos campeonas de España en infantil y el curso pasado en alevín. Esta temporada, las juveniles llegaron a semis. Son grupos y jugadoras diferentes, eso habla del buen nivel de todas», añade el vicepresidente coruñés.

Por ello, en el seno del Amarelle no ven el descenso del equipo sénior como «algo malo», si no como una oportunidad para comenzar un nuevo proyecto desde los cimientos. Para el directivo naranja, el objetivo de la próxima temporada es «crecer desde abajo, que es donde siempre fuimos fuertes» y orientar los esfuerzos del club a reforzar su estructura. «Tenemos claro que si vamos a ir hacia arriba va a ser con gente de aquí, de la casa, que tenga compromiso», subraya Nuñez.

La entidad naranja está limitada a nivel de recursos y no puede salir al mercado con la facilidad que lo hacen algunos de sus rivales directos. «En A Coruña estamos a la sombra de todo: el Dépor, el Liceo, el Leyma... En ciudades más pequeñas, como Marín o Poio, es más sencillo tener ayudas de las instituciones», declara. «Hay muchos equipos contra los que no podemos competir, porque ofrecen 500 o 600 euros sin estar siquiera en la élite. Yo a las jugadoras les digo que, si les pueden pagar eso, se vayan», continúa Núñez que, no obstante, es optimista a medio plazo: «Ya estuvimos ahí arriba muchos años y volveremos a estar».

Ausencias y vuelta a la pista

Quienes no estarán la próxima campaña compitiendo en la Sagrada Familia serán Irene Cela, que se marcha al Valdetires; Lucía Rivas, que jugará en el Marín; o Lau Doce, que vestirá la camiseta del Muxía de fútbol 11. Tampoco continuará el técnico ferrolano Javier Leira, que ha dado un paso a un lado tras el descenso y deja una vacante en el banquillo que el club naranja ya trabaja en cubrir.

La entidad prevé el regreso al trabajo en las primeras semanas de agosto, con margen para preparar el inicio de la Primera autonómica. «Habrá que ver como queda la categoría, no sé si se llegará a los 16 equipos», comenta Núñez, que lamenta que la liga quede un tanto «desangelada».