Digna Silo se queda lejos de las medallas en Madrid

Digna Silo y Daniel García se quedaron muy lejos de pelear por las medallas en el Europeo sub 17 y sub 15 de halterofilia que se disputa en Madrid. La representante del Club Halterofilia Coruña llegó al Europeo tras firmar el sexto puesto en la categoría de 77 kilos en el Mundial de Perú hace unas semanas. Apuntaba a metal, pero terminó décima de once participantes con un total olímpico de 190 kilos. Fue décima en arrancada con 85 kilos y octava en dos tiempos con 105 en su primer intento. Erró los dos siguientes.

Daniel García, en su primera competición internacional, terminó último en la categoría de 88 kilos. Consiguió un total olímpico de 249 kilos, 107 en arrancada y 142 en dos tiempos.