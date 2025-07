Beqa Burjanadze: «Me voy orgulloso porque se ven más niños en A Coruña con el balón naranja»

Beqa Burjanadze (Tiflis, 1994) puso fin a su segunda etapa en el Leyma Coruña. El georgiano se marcha al Granada agradecido con el club, la afición y una ciudad, A Coruña, que recibió con los brazos abiertos a su familia. Desde la concentración de la selección de Georgia, donde prepara el Eurobasket, repasa los intensos dos años en los que vivió el ascenso y la primera temporada del conjunto coruñés en ACB.

¿Cómo se siente ahora que ha terminado su segunda etapa en el Leyma Coruña?

Tengo una mezcla de emociones. Lo que más siento es agradecimiento, al club y a la ciudad, por el cariño mostrado a lo largo de todos estos años. No solo en los dos últimos, también en mi primera etapa. Me voy orgullo por haber pasado por este club y haber visto el gran crecimiento que ha tenido, el equipo, su gente y, en general, el baloncesto en la ciudad. Se ven más niños con el balón naranja en la calle o en las canchas de delante de mi casa.

¿Se imaginó hace dos años que iba a vivir este camino?

Yo volví con el objetivo de ayudar al club, a su gente y a la ciudad a llegar a ACB. Todos debemos estar orgullosos por haberlo cumplido.

¿Qué significan el club y la ciudad para usted como persona?

Para mi familia y para mí va a significar mucho. Parte de nuestro corazón se queda en A Coruña. Tenemos la esperanza de volver algún día, ya sea a vivir o de visita. El club me dio la oportunidad de conocer la ciudad y A Coruña me acogió con los brazos abiertos. No esperaba tantos amigos, incluso, en el colegio de mis niñas, con los padres de sus compañeros. Cuando se dio el tema de que no volveríamos, mi mujer se emocionó mucho. Y ni te cuento mis niñas. Dejaron a todas las amistades de estos dos años. Soy consciente de que no es fácil para ellas, pero siempre hay que dar pasos adelante. Hay que salir de la zona de confort. Me da mucha pena por mis hijas, pero seguro que mantendremos la relación a distancia y volveremos de visita.

Esa es la otra cara del deporte profesional.

El baloncesto, y el deporte en general, es lo que te dan. Si llegas a ser profesional, todo es bonito porque vives de ello y te pagan para hacer tu deporte favorito. Pero, aparte de todo eso, te aporta esas relaciones que duran para toda la vida. Siempre he mencionado en todos los sitios que he sido, soy y espero ser una persona afortunada por haberme cruzado con gente tan maravillosa como en los últimos años en A Coruña.

En su comunicado le dedicó unas palabras muy especiales al cuerpo médico.

No se habla de ellos demasiado, creo que se debería ser más. Nada de esto sería posible sin ellos. En cada ocasión que he podido les he agradecido su trabajo. No solo mi ejemplo. Ellos fueron quienes me pusieron en pie. Me ayudaron a tener el rendimiento que he tenido estos dos años. Pero también a todos mis compañeros. He jugado en diferentes clubes y A Coruña es uno de los top en cuanto a cuerpo médico, si no es el mejor. Están 24 horas al día a tu disposición para lo que necesites. No solo físicamente, sino también mentalmente. Los éxitos, aparte del cuerpo técnico y el nivel de los jugadores, no pasarían sin ellos. Ya que no se habla lo suficiente de ellos, yo quería hacer una mención especial.

Era el último que faltaba por confirmar su destino y, con su adiós, no quedará nadie del año pasado en la plantilla del Leyma. ¿Le parece un cambio demasiado drástico?

El club siempre ha preferido mantener un bloque de jugadores temporada tras temporada y cambiar solo algunos detalles. Me parece una manera correcta de trabajar, pero no podemos decir que hacerlo de otra forma no vaya a funcionar. Es lo que está pasando ahora al cambiar totalmente la plantilla, empezando por el entrenador y terminando por mí, que he sido el último en salir. No tiene por qué ser malo. Yo hablé con Carles [Marco] para agradecer el interés que tenían él y el club por que me quedase en el equipo y le deseé mucha suerte. También le dije que me agrada un montón el equipo que están creando. Van a ofrecer un baloncesto supervistoso, alegre y con una velocidad alta. La gente va a disfrutar un montón. Hasta que pase la temporada no podremos decir si ha sido bueno o malo, pero a mí no me parece negativo.

Comenta que habló con el nuevo entrenador. ¿Quedarse en el Leyma fue una opción real?

Después de la temporada, el club mostró interés por renovarme. Yo les dije desde el primer día que mi intención era seguir en ACB. Lo dejé todo en la pista para intentar que fuese con el Leyma, pero, al final, esto es deporte, hay más factores y no se pudo dar. Mi primera intención era quedarme en ACB con Coruña. Como eso fue imposible, yo quería mantenerme sí o sí. Se lo mostré al club y lo entendieron. También les dije que si esa opción no se daba y al final tenía que quedarme en Primera FEB, el Leyma era mi mayor opción.

Visto lo ocurrido con esa plaza de Betis que ahora se queda Granada, ¿le duele más que el Leyma sea el único descendido?

Si estás en casa solo, en tu sofá, pensando sobre esto, no ayuda. Duele mucho pensarlo. Mi mujer y yo hablamos de eso. ‘Imagínate si hubiésemos quedado penúltimos y ahora, por la situación del Betis, tuviésemos una oportunidad de quedarnos en ACB. Sería increíble’. Pero, como ahora ya es imposible que eso suceda, no te hace sentir mejor. Al revés, te pone más triste. Son pensamientos inevitables, pero qué le vamos a hacer. No hay marcha atrás. Lo que le queda al Leyma es subir y volver a ACB.

El club pierde un jugador, pero gana un aficionado más.

Eso por supuesto. Después de marcharme la primera vez, yo seguía los partidos y las temporadas del Leyma. Y así va a ser ahora. Yo seré un aficionado más. No podré estar en el Coliseum, pero desde la distancia animaré al Leyma a tope.

Su futuro inmediato pasa por el Eurobasket con Georgia.

Sí, ahora mismo estoy en la concentración con la selección en Letonia. Es algo muy bonito, pero, al mismo tiempo, tenemos mucha responsabilidad porque jugamos para nuestro país. Las estadísticas importan muy poco y se crea un gran ambiente. Los doce que iremos jugaremos para darlo todo por Georgia. El día 28 empezamos contra España. Tengo muchas ganas de que llegue esa fecha.