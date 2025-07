Ingus Jakovics se marcha al Palencia

Ingus Jakovics será la próxima temporada rival del Leyma Coruña. El base letón firmó por el Súper Agropal Palencia tras concluir su etapa en A Coruña hace unas semanas. Después de tres campañas en el conjunto naranja, Jakovics afronta una nueva experiencia en un equipo llamado a pelear por los puestos nobles de la clasificación de Primera FEB.

Jakovics fue el base titular del Leyma que logró el ascenso en 2024. El curso pasado, en ACB, aceptó un rol más secundario y no logró trasladar sus cifras de LEB Oro a la máxima categoría. Después de resolver su vinculación con el equipo naranja, seguirá en el baloncesto español en las filas de un Palencia que busca retornar a la élite. Bajó en 2024 y, en la última temporada, perdió en las semifinales de la final four del play off de ascenso.

Este jueves también se confirmó el adiós de Beqa Burjanadze, que ya es nuevo jugador del Coviran Granada. El georgiano seguirá en ACB, ya que los nazaríes ocupan la plaza del Sevilla Baloncesto, al que la Asociación de Clubes de Baloncesto rechazó como nuevo miembro. El Leyma, por su parte, afronta con Carles Marco al frente un proyecto construido desde cero, sin ningún jugador de la pasada temporada en sus filas.