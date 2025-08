Cristina Arámbula: «Con Andrea trajimos otra vez la magia»

¿Cómo vivió este Mundial de Singapur? ¿Fue muy distinto a anteriores citas?

Sí, porque fue el primer Mundial en el que competimos en dúo mixto y como equipo. En total, hicimos doce pruebas. Eran muchas emociones. Como fue un Mundial histórico para España, para nosotros también fue como guau. Prueba tras prueba, medalla tras medalla...

¿El objetivo de la rutina era conseguir medalla?

Nosotras viajamos a Singapur con el objetivo de hacer nuestro mejor trabajo. El esfuerzo de toda la temporada se había visto reflejado en todas nuestras World Cup. Entonces, la medalla sí que era el objetivo, pero era más que eso: era que la gente cuando nos estuviese viendo, disfrutara también de la sincro.

En este Mundial de Singapur tuvieron una rutina con mucha riqueza visual y emocional. ¿Cree que representa lo que es la natación artística?

Sí, yo creo que sí. Además, muchísimos comentarios de gente de otros países, tanto jueces, entrenadores, nadadoras, nos decían que ver a España les encanta. Dentro de la competición transmitimos e hicimos que la gente volviera a sentir la sincro, volviera a ilusionarse viendo a alguien nadar.

Han tenido a la entrenadora ideal para este cometido. ¿Qué tal con Andrea Fuentes?

Súper bien, estamos súper contentas todas. La verdad es que ha sido un cambio que nos ha hecho traer otra vez la magia dentro de nosotras mismas y tener más pasión por la artística. Transmite muchísima confianza y ella rompe tantas barreras de esquemas, de salirse de lo tradicional, que es increíble entrenar con ella. Andrea quería probar con nosotros una sesión de entrenamiento de 7.30 a 3 de la mañana, algo a lo que nosotras no estábamos acostumbradas porque toda la vida hemos entrenado doble sesión. Salió bastante bien para nosotras, de cara a poder estudiar por la tarde, tener un poco más de vida social, saber compatibilizar, ser sirenas por la mañana, pero por la tarde desconectar porque, de cara a la salud mental, es muy importante; así el rendimiento es mucho mejor.

¿Siente que el equipo español ha encontrado su identidad artística propia?

España siempre se caracterizó por ser un país que destacaba en lo artístico. Creo que esto se había vuelto un poco más monótono. Y ahora con Andrea, que es de salirse totalmente de los esquemas, es ir un paso más. Yo creo que estamos volviendo a recuperar ese encanto que tenemos las españolas en el mundo del artístico.

Se quedaron a las puertas de la medalla de plata, pero China ha demostrado que es inalcanzable. ¿Lo ve así?

Sí, la verdad es que en el equipo libre nos clasificamos para la final en puntuaciones de plata, pero al final conseguimos el bronce. Llegar al nivel de China es nuestro gran objetivo. Creo que el equipo español ha hecho una mejora bastante importante en comparación con el año pasado. Poco a poco estamos reduciendo esa diferencia, aunque todavía no estamos al mismo nivel que las asiáticas. Ya ha habido este año una gran reducción de la diferencia. Con trabajo y constancia, vamos a intentar conseguir alcanzarlas, yo no lo veo imposible.

¿Qué supone para el equipo la incorporación de Dennis? ¿Cree que es un gran avance para la natación española?

Sí, que Dennis entrase en el equipo creo que fue revolucionario, tanto para el mundo de la artística como para nosotras mismas. Y fue guay porque la convivencia de él con nosotras y de nosotras con él es súper buena. Él aporta sus cosas, nosotras las nuestras, entonces nos complementamos y se ha creado un ambiente de equipo súper bueno. Luego, yo creo que de cara a la sincro, se ha conseguido una evolución un poco mayor en el ámbito de los hombres. De cara a conseguir que el dúo mixto sea olímpico, creo que le da más visibilidad que los chicos estén más incorporados dentro de nuestro deporte, para que en un futuro, esperemos que no muy lejano, se consiga que el dúo mixto sea una prueba olímpica.

El equipo consiguió unos resultados históricos para el deporte español. ¿Piensa que la natación artística tiene suficiente visibilidad?

Creo que, en comparación con otros años, hubo un cambio. La natación artística fue un poco más visible, pero creo que hay muy poco reconocimiento en comparación con otros deportes. El nivel de esfuerzo y dedicación que ponemos nosotras no está compensado con, quizás, la visibilidad que estamos teniendo. Pero poco a poco estamos cambiándolo. También Andrea ha aportado mucho para que la visibilidad de la sincro en España aumente, estos resultados ayudan.

No ir a los Juegos es una herida que va a tardar mucho en curarse

Cuando no está en la piscina ni compitiendo, ¿qué es lo que le gusta hacer para desconectar?

Más allá de lo académico, los fines de semana en Barcelona, porque vivimos allí, cuando hace bueno, vamos a la playa. Con los mismos amigos que tienes del centro de alto rendimiento, haces planes, sales a cenar o a dar un paseo por el centro de Sant Cugat. Intentamos buscar planes alternativos para salir un poco de la rutina y desconectar en lo que tenemos de fin de semana.

¿Tiene pensado alguna escapada a A Coruña?

Sí, sí. De hecho, estuve este pasado domingo y el lunes. Luego me fui de viaje y ahora vuelvo. Estaré desde el lunes 4 hasta el 13 de agosto allí en A Coruña. Ahí con mi familia, veraneando, que es donde más me gusta pasar los meses de verano.

Aún es muy joven y queda mucha carrera de Cristina Arámbula. ¿Qué diría que le diferencia de otras nadadoras?

Considero que mi carrera deportiva no ha sido fácil. Este año he disfrutado más, pero he tenido que luchar muchísimo para conseguir los objetivos que tengo. Con trabajo y esfuerzo he conseguido estar donde estoy y me gustaría que la gente me reconociera por todo mi esfuerzo, la constancia que tengo siempre y las ganas de trabajar, de mejorar y de superarme cada día.

Se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París. ¿Cómo logró superarse para llegar fuerte a Singapur?

Andrea me ayudó mucho. Ha sido una persona que ha sabido ver mi talento y se me ha hecho muy fácil volver a confiar en mí. Porque al final, después de esto, te quedas pensando que igual no estoy en el sitio correcto. Andrea hizo que tanto yo como el resto del equipo recuperáramos esa ilusión. Y, sobre todo, gracias a ella he seguido tan fuerte esta temporada.

¿Este bronce, junto con las medallas que ganó este año en Egipto, han ayudado a olvidar la herida de París?

Sanar la herida de haber estado toda la temporada dentro del equipo y, que en el último momento, me dijeran que no iba; además ver la medalla de mis compañeras... Yo creo que es una herida que va a tardar mucho en curarse. Creo que lo que podrá taparla un poco más será llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 con el equipo titular.