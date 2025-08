Anna Bulló: «Yo no sentí que me hiciesen la vida imposible aquí»

Se bajó de los patines en junio después de la Copa de la Reina tras una temporada atípica. ¿Qué tal lleva estos meses de vacaciones?

Pues estoy aprovechando para desconectar, porque venimos de un año en el que lo necesitaba bastante, sobre todo a nivel mental. Ahora estoy empezando a ir al gimnasio y me encuentro motivada para empezar la pretemporada [a finales de agosto].

¿Cómo vivió desde dentro el enfrentamiento entre sus compañeras y la directiva de la campaña pasada?

Fue complicado mentalmente, pero creo que lo supe llevar más o menos bien. Yo disfruto del deporte y, a la hora de jugar, en los partidos intentaba centrarme en el hockey y en nada más, el resto quedaba aparte.

¿Como grupo, fueron capaces de separar lo que pasaba en el apartado extradeportivo de lo que ocurría sobre la pista?

A ver, alguna vez costó un poco, pero al final, pasara lo que pasara, todas teníamos el mismo objetivo, que era salir a ganar los partidos. En el momento en el que estábamos compitiendo, los problemas se quedaban al margen.

Empezaron el año muy bien, pero, tras el estallido del conflicto, los resultados empezaron a resistirse. ¿Cree que la situación lastró deportivamente al equipo?

Creo que sí. Además, pienso que, comparado con el primer año, no estuvimos bien. Al final, por mucho que te quieras centrar en el hockey, están pasando cosas que te influyen y te condicionan un poco cuando juegas. Todas tuvimos un mal año en general, pero, aun así, pienso que lo sacamos bastante bien dentro del contexto.

Ningún club hace las cosas 100% bien, pero cada una tiene derecho a opinar lo que quiera

Usted es la única superviviente del anterior proyecto del HC Coruña. ¿Por qué toma la decisión de quedarse en Riazor?

Yo me quedo porque en los clubes hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Siento que no solo pasa en uno, si no que ocurre en todos. Al final, yo estoy encontrando mi lugar en A Coruña y siento que poco a poco voy teniendo más cosas en la ciudad. Está claro que siempre se puede mejorar, pero las cosas también pueden ir a peor y esto lo digo por experiencia. Yo estaba bien, no tenía por qué irme si no sentí que a mí me estuviesen haciendo la vida imposible aquí.

¿Entendió la posición de sus excompañeras de posicionarse contra la directiva?

Yo intenté mantenerme al margen, aunque al final nunca se puede del todo. Repito que, por mis experiencias propias, creo que las cosas pueden ir a mejor o a peor. Ellas, a lo mejor, vivieron otras circunstancias y sienten que pueden mejorar sus condiciones o lo que sea. Siempre dije que todo el mundo tiene su derecho a opinar y a pensar lo que quiera. Entonces, si tomaron la decisión de marcharse, yo no soy nadie para ir y decirles: ‘Lo estáis haciendo mal’.

Habla de otras experiencias que ha vivido. ¿Se ha encontrado muchas situaciones similares a lo largo de su carrera?

Bueno, situaciones y, al final, conocer a mucha gente. No siento que un club haga las cosas siempre 100% bien y menos en el mundo del hockey, que también es económicamente complicado.

El próximo curso, usted será la jugadora más veterana del club y pasará a liderar el proyecto del HC. ¿Cómo ve su nueva posición?

Bueno, es la primera vez que me pasa (risas). Cuando era más pequeña sí que es cierto que algún año me tocó ser la más veterana, pero en sénior, no. Creo que este año tengo que asumir un rol que nunca he asumido, pero cuento con buenas referencias de compañeras que han sido capitanas y han intentado liderar grupos de la mejor manera posible. Va a ser algo diferente.

También continúa en el banquillo Stanis García. ¿Qué tal su relación con el técnico?

La verdad es que muy bien, yo con Stanis me he entendido bien desde el primer día que llegué aquí.

Debemos luchar por todo. Va a costar más que otros años, pero viene gente con ganas

El HC Coruña está configurando una plantilla de jugadoras muy jóvenes, con menos experiencia en la máxima categoría. ¿Qué opina de ese cambio de perfil?

Es muy diferente jugar con una plantilla de jugadoras expertas, por decirlo de alguna manera, que jugar con una plantilla joven, pero no creo que sea ninguna desventaja. He visto jugar a la mayoría de las chicas que vienen y son jugadoras que lo dan todo en la pista. Para mí eso es muy bueno, porque creo que quien le mete más ganas al final es quien saca más resultados. También son nuevas caras, que la gente no ha visto mucho en la OK Liga y yo creo que apostar por el talento joven siempre está súper bien.

¿Cuál considera que debe ser el objetivo del equipo en OK Liga tras este cambio de etapa?

Hay que pelear por todo lo que se pueda, para entrar en la Copa de la Reina y para estar lo más arriba posible en la clasificación. Sé que va a costarnos más que en los últimos años, pero tenemos que luchar cada partido. Viene gente con muchas ganas y no lo veo muy complicado.

Además, la liga es una competición abierta en la que cada jornada se dan resultados inesperados. ¿Eso les favorece?

Claro. Yo este año pongo al Cerdanyola como ejemplo. Para mí, eran un equipo con jugadoras muy jóvenes que compitieron todos los partidos y llegaron a la final de la Copa de la Reina. Puedes tener un equipo con mucha experiencia y que no funcione, y también queda comprobadísimo que puedes tener un equipo más novato y pelear por lo que sea.

¿Qué espera de su temporada individual?

Yo diría que disfrutar más del hockey y dar lo máximo que pueda. Debo asumir ese nuevo rol, que nunca lo tuve en esta categoría. Espero hacerlo bien y poder ayudar a mis compañeras.

¿Y seguir marcando goles?

Bueno, claro, eso también. Por supuesto que eso también (risas).