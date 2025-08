La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial

Nuevo curso y nuevas normas para el hockey sobre patines mundial. La World Skate renovó el cuaderno de reglas, con cambios que afectan a varios ámbitos del juego, dentro y fuera de la pista. En Europa, entraron en vigor el pasado 1 de agosto, mientras que el resto del mundo las aplicará a partir de enero de 2026. «Son modificaciones que benefician al hockey y facilitan la comprensión de algunas situaciones», opina Rubén Fernández, árbitro internacional coruñés que fue escogido como el mejor de la OK Liga la pasada campaña.

Patines en línea

La mayor revolución es la apertura del reglamento a la entrada de los patines en línea, siempre que estos cubran completamente el pie y cumplan las medidas de seguridad. El colegiado cree que «cada modalidad debe tener sus propios patines» y duda de que en las «ligas potentes» como la española, la italiana o la portuguesa, los jugadores de élite vayan a adoptar esta medida: «Son más rápidos, pero a la hora de frenar y de hacer bloqueos la técnica es diferente». En su opinión, se hace para atraer a «países emergentes que no tiene tradición de cuatro ruedas».

Nuevas tarjetas

Una de las principales novedades disciplinarias es el regreso de las tarjetas amarillas en sustitución de las amonestaciones verbales. Dos amarillas supondrán una azul. «Es una medida visual, más gráfica. Se busca que la gente se entere de forma clara de que un jugador ha sido advertido por los colegiados», explica Fernández. Además, la tarjeta azul no siempre se penalizará con falta directa, solo cuando sirva para cortar una ocasión manifiesta de gol. Si no, se pitará indirecta. «Hay enganchones o faltas en zonas de poco peligro que tenían demasiada sanción con la tarjeta, la inferioridad y la directa», comenta el árbitro coruñés. También cambian los periodos de inferioridad, que deberán cumplirse completos: «Da igual que te marquen un gol o dos, esos minutos van a cumplirse con uno menos sobre la pista». Asimismo, tres azules equivaldrán a una roja y, si un jugador de cada equipo ve la azul, ambos se quedarán con uno menos sobre la pista.

Penaltis indirectos

El nuevo reglamento también establece más libertad en las penas máximas. Desde ahora, el lanzador podrá regatear o lanzar directo, mientras que el portero podrá moverse desde el momento en que los árbitros piten, no desde que su rival impacte con la bola. «Esto es una ventaja para los colegiados, porque era muy difícil estar pendiente del lanzador y el portero a la vez. En caso de duda, a lo mejor no se señalaba una repetición del tiro porque no se veía claro. Ahora será más sencillo», concluye Rubén. También se autoriza el uso del videoarbitraje, aunque su implementación depende de cada competición.