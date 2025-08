Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas

La carrera deportiva de Jessica Bouzas avanza a pasos agigantados. En este 2025, la tenista nacida en Vilagarcía de Arousa ha acelerado su progreso con actuaciones históricas como la de Wimbledon, donde rompió su techo de cristal al alcanzar los octavos de final y convertirse en la primera gallega de la historia en llegar a esa ronda en un Grand Slam, o lo que ha hecho este fin de semana en Montreal (Canadá) al clasificarse por primera vez para los cuartos de final de un torneo WTA 1000.

Pero antes del glamour, el brillo y el lujo del circuito profesional, Bouzas comenzó a forjar su trayectoria y su carácter sobre las pistas gallegas. Y ahí, entre golpe y golpe en categorías inferiores, encontró a su némesis en A Coruña. «Me causó el primer trauma la primera vez que nos enfrentamos», bromea Uxía Martínez, que entonces jugaba en el Real Club de Tenis Coruña y se convirtió en su gran rival durante más de un lustro, hasta que Bouzas ingresó en la Academia Ferrer y la coruñesa fijó su objetivo en Estados Unidos, donde vive en la actualidad.

Martínez y Bouzas se abrazan tras un partido. / Cedida

Cuando Jessica empezó a disputar sus primeros torneos, Uxía ya era campeona gallega benjamín y la tenista a batir en categoría alevín. Sin embargo, la vilagarciana se encargó pronto de que Martínez recordase su nombre. «No sabía quién era, porque al ser más pequeña aún no competía mucho. Yo partía como favorita y ella no era ni cabeza de serie, pero nos cruzamos en la final y me ganó muy fácil. Cuando se me pasó la llorera por perder pensé: ‘Ya no soy la única que juega bien aquí’. Fue un gran punto de inflexión», reconoce la exjugadora del RCTC desde Seattle.

Así nació una rivalidad que dominó con firmeza el panorama del tenis gallego de base. Ambas entendieron que estaban destinadas a repartirse los títulos y las victorias, así que dentro de la pista no se perdonaban ni una. «Mi entrenador [Iago Fernández-Reija] y yo entrenábamos día y noche para ganarle a Jessica, me preparaba especialmente para jugar contra ella, porque sabía que iba a encontrármela en la final», recuerda Uxía. Sus estilos de juego, totalmente opuestos, contribuyeron a alimentar su competencia deportiva y transformaron sus duelos en igualadísimas batallas de raqueta. Bouzas, «portentosa físicamente» y con un golpeo «muy duro». Martínez, «rápida» y «ágil», más escurridiza y técnica sobre el terreno. «Ella mandaba unos palos terribles y yo los perseguía de lado a lado de la pista», resume la coruñesa, que ahora reconoce parte de ese juego en la evolución de la vilagarciana. «Veo en la tele que hace unas voleas increíbles y le digo: ‘oye, esto te lo hacía yo a ti cuando éramos pequeñas’», bromea.

Pese a que sus enfrentamientos eran intensos y casi siempre decisivos, la amistad entre sus entrenadores (Fernández-Reija en el caso de Uxía y Dani Otero en el de Jessica) dio lugar a una gran relación extradeportiva. «Las dos queríamos ganar, pero al terminar los partidos nos abrazábamos y nos íbamos por ahí juntas, dormíamos una en casa de la otra y hacíamos un montón de planes. Era súper especial», rememora la coruñesa.

Pese a que lo normal era enfrentarse, a lo largo de su etapa formativa pudieron jugar juntas un par de veces. «Era un alivio tenerla a mi lado y no enfrente, la verdad», asegura Martínez. Entre los torneos que disputaron como equipo, estuvo un Campeonato de España Cadete que llegaron a ganar. Por aquel entonces, Bouzas ya estaba en la Academia Ferrer y debía competir con alguno de sus compañeros, pero pidió un permiso especial para hacer pareja con la coruñesa. «Fue uno de esos detalles que demuestran lo buena gente que es», afirma Uxía. Ninguna de las dos partía con el objetivo de vencer. De hecho, Jessica tenía otro torneo en Austria que coincidía con la recta final del nacional: «No contábamos con llegar tan lejos. Estábamos en el hotel y me decía que tenía que irse a coger el avión. Ella ya peleaba por cosas mucho más importantes, pero sabía que era mi última competición a ese nivel y, al final, puso de su parte para quedarse». Su esfuerzo mereció la pena, pues demostraron ser las mejores del país en su categoría. «Fue una de las cosas más importantes que he ganado. Supongo que para ella ya queda un poco atrás, pero yo lo recuerdo con mucho cariño», señala Martínez.

Jessica Bouzas y Uxía Martínez en categorías inferiores. / Cedida

Admiración en la distancia

«La veo en torneos como Wimbledon y se me pone la piel de gallina, no sabría cómo explicar lo que siento», indica Uxía, que la sigue a través de la pantalla rebosante de orgullo. «Con 13 o 14 años apostó todo por el tenis y corrió un riesgo muy grande», dice la coruñesa, que asegura que siente «una satisfacción enorme» al ver como ese salto al vacío ha dado sus frutos. Martínez, desde Estados Unidos, celebra los triunfos de su antigua oponente como propios. «Siento un 1% de ese éxito como mío, porque crecimos juntas y nos hicimos mejores la una a la otra», apunta.

Entre agendas y compromisos ya no hablan tanto como antaño, pero «algún mensajillo que otro» todavía intercambian. En persona es más complicado. «Llevamos 5 o 6 años sin vernos, pero tenemos un vínculo muy fuerte y sé que cuando nos encontremos, será como si nada hubiese cambiado. Sería brutal verla en algún US Open», afirma Uxía. La extenista del RCTC cree que su otrora máxima rival aun «tiene mucho que lograr» y que «no ha llegado a su máximo nivel». Para Martínez, sus últimas actuaciones son fundamentales, porque lo importante en el circuito profesional es «romper la barrera de las fases finales una o dos veces y creértelo para volver a hacerlo en el futuro».