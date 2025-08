Dimitrijevic: «Me gustaría retirarme en Maristas»

Nevena Dimitrijevic (Serbia, 2000) fue la MVP de Maristas en la pasada temporada, en Liga Femenina 2. Este año la base serbia renovó por el equipo colegial tras rechazar ofertas de clubes de superior categoría.

¿Cómo fue el proceso de renovación con Maristas?

Fue una decisión bastante natural. Me sentí muy cómoda durante la temporada pasada, tanto con el equipo como con el cuerpo técnico, y el proyecto nuevo me ilusiona. Veo un grupo que tiene muchas ganas de crecer y competir, y creo que puedo seguir aportando dentro y fuera de la pista. Además, Maristas es un club muy cercano, con valores humanos, que para mí ahora mismo son muy importantes. Me siento muy respetada y valorada como jugadora. Y eso no siempre pasa en todos los sitios.

Fue la MVP de la temporada pasada, a pesar de haber vivido un año complicado a nivel personal. ¿Cómo lo afrontó?

La temporada, a nivel personal, fue muy dura y muy exigente. Pero lo que aprendí es que de todo se sale y lo hice gracias al grupo humano que tenía al lado, que me ayudó a superar todo. Yo creo que eso también fue un poco la clave para mi renovación. Tuve muy buena relación con Fer (el entrenador de Maristas) y con todo el cuerpo técnico. Todo el club, al final, me ayudó a superarme a mí misma. Ahora mismo quiero intentar devolver todo el cariño en la pista.

¿Cómo ve a Fernando Buendía como entrenador?

La verdad es que es muy buena persona y nos ayuda mucho a mejorar. Fer entrena muchísimo con las jugadoras. Intenta trabajar en lo que cada una de nosotras necesita. Tenemos muchas sesiones individuales donde él intenta mejorar en lo deportivo, pero también en lo personal, en el tema psicológico, que es muy importante en el deporte también.

¿Qué espera para esta temporada en la Liga Femenina 2?

Yo me lo tomo como un nuevo reto. La liga es cada vez más exigente y eso me motiva a seguir mejorando. Tenemos algunas caras nuevas, pero la mayoría sigue del año pasado. La idea es consolidar lo que hicimos bien el año pasado y dar un paso adelante. Hace dos años fue la primera vez que se clasificaron por la fase de ascenso. El pasado estuvimos a una victoria de ascender, entonces, ¿por qué no dar un paso adelante este año? No me gusta marcar objetivos, pero, para mí, el sueño sería ascender a la Liga Challenge.

¿Le gustaría en un futuro ser la capitana de Maristas?

No lo sé, porque yo también soy un poco como Eugenia Filgueira (actual capitana). Es callada, no habla mucho, pero su liderazgo es impresionante. A mí me gusta estar un poco en la sombra. No me gusta ser la estrella del equipo.

Consiguió batir el récord de anotación que tenía el club en la tercera categoría con 38 puntos. ¿Qué le queda por lograr este año?

Bueno, la verdad es que hago lo que necesita el equipo, ya sea anotar puntos o coger rebotes. La verdad es que me adapto un poco, aunque prefiero más asistir que anotar. Lo de los puntos y rebotes me sale natural. Me gusta mucho más dar asistencias, me gusta compartir el balón, porque también tengo buena visión del juego como base. Entonces, con asistencias hago a mis compañeras mejores.

¿Qué sueños deportivos le quedan por cumplir?

Buena pregunta. Llevo ya muchos años en España. Es un país en donde me gustaría acabar mi carrera. Maristas es el club donde me siento yo misma. Entonces, no sé si es el club donde voy a terminar mi carrera, pero me gustaría, la verdad. ¿Y por qué no llevar a Maristas a lo más alto de España?

¿Siente el apoyo por parte de los aficionados del equipo?

La verdad que Maristas tiene la mejor afición de Liga 2, incluso de Liga Challenge. Cuando llegué no me esperaba tanta gente apoyándonos cada partido y es muy importante. Creo que este año va a ser incluso mejor que el pasado y espero verlos a todos en las gradas apoyando como hasta ahora.