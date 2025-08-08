El Ayuntamiento aporta 45.000 euros al OAR Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha formalizado un convenio nominativo con el OAR Attica 21 para apoyar su proyecto deportivo tras el reciente ascenso a la División de Honor Plata. El acuerdo recoge una aportación económica de 45.000 euros, además de la cesión del pabellón municipal de San Francisco Javier. Este documento se enmarca en un programa municipal de apoyo al deporte local, con una inversión cercana a dos millones de euros en ayudas, informó el Gobierno local. El Ayuntamiento también prevé acuerdos con el BM Línea 21 y con el BM Brigantium.