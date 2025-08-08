Hockey sobre patines | OK Liga

El Liceo arranca la pretemporada este lunes

Nil Cervera, durante un entrenamiento del Liceo el curso pasado en el Palacio de los Deportes.

Nil Cervera, durante un entrenamiento del Liceo el curso pasado en el Palacio de los Deportes. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

Cuenta atrás para que los patines del Liceo empiecen a rodar sobre la tarima del Palacio de los Deportes de Riazor. La plantilla de Juan Copa regresa al trabajo este lunes, para el inicio de una nueva campaña en la que pretende competir por todo. Nuno Paiva, Blai Roca, Toni Pérez y Tombita serán las novedades de un grupo que contiúa la estela del curso anterior tras las continuidades de Dava Torres, César Carballeira, Martín Rodríguez, Jacobo Copa, Bruno Saavedra, Nil Cervera y Arnau Xaus.

