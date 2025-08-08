Hockey sobre patines | OK Liga
El Liceo arranca la pretemporada este lunes
A Coruña
Cuenta atrás para que los patines del Liceo empiecen a rodar sobre la tarima del Palacio de los Deportes de Riazor. La plantilla de Juan Copa regresa al trabajo este lunes, para el inicio de una nueva campaña en la que pretende competir por todo. Nuno Paiva, Blai Roca, Toni Pérez y Tombita serán las novedades de un grupo que contiúa la estela del curso anterior tras las continuidades de Dava Torres, César Carballeira, Martín Rodríguez, Jacobo Copa, Bruno Saavedra, Nil Cervera y Arnau Xaus.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fantasma de la ACB vuelve a castigar al Leyma Coruña
- El Leyma apuesta por sus propios ‘cowboys de la A-6’
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- El Leyma encarrila el dilema de los cupos con media plantilla apuntalada
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Dominicos se reinventa para alcanzar «cotas más altas» y «competir mejor»
- Aleix Font se despide y no seguirá en el Leyma