El Liceo arranca la pretemporada este lunes

Cuenta atrás para que los patines del Liceo empiecen a rodar sobre la tarima del Palacio de los Deportes de Riazor. La plantilla de Juan Copa regresa al trabajo este lunes, para el inicio de una nueva campaña en la que pretende competir por todo. Nuno Paiva, Blai Roca, Toni Pérez y Tombita serán las novedades de un grupo que contiúa la estela del curso anterior tras las continuidades de Dava Torres, César Carballeira, Martín Rodríguez, Jacobo Copa, Bruno Saavedra, Nil Cervera y Arnau Xaus.