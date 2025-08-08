Rebeca González completa el rearme del Hockey Club Coruña

Stanis García ya tiene a su disposición todas las piezas del nuevo Hockey Club Coruña Femenino. Tras la revolución sufrida el curso pasado y el posterior éxodo de la mayor parte de su plantilla hacia otros destinos, el conjunto coruñés ya piensa en el futuro. Y el futuro es un grupo renovado, salvo por la continuidad de Anna Bulló, que llega con hambre y ambición de demostrar su valía en la OK Liga.

La última en fichar y, por ende, en dar por cerrado el vestuario es Rebeca González. El HC pone el broche de oro a su proyecto 2025-26 con una jugadora contrastada y con experiencia que sabe lo que es ganar títulos. Formada en la cantera del Telecable Gijón y procedente del Esneca Fraga, Rebeca cuenta con un destacado palmarés en el que sobresalen dos Champions (una en Asturias y una en Aragón), una Liga y una Supercopa de España. Con 23 años, también ha sufrido la cara amarga del deporte, al superar una lesión de rodilla que frenó su progresión pero no la apartó de los patines. Riazor le dará la oportunidad de volver a tener protagonismo, reivindicarse y recuperar sus mejores sensaciones de cara a portería. Destaca por su potente disparo.

La incorporación de Rebeca es la última de una larga lista, en un verano exigente, para recomponer los cimientos de un equipo que se tambaleó por completo en los meses finales de la última campaña.

Uxue Otegui y Daniela Fernández ocuparán el hueco bajo palos que dejan Viki Caretta y Ari Escalas. La guardameta vasca acumula casi un centenar de partidos en la máxima categoría del hockey nacional y ficha en el Palacio procedente del Bembibre, donde destacó en las últimas dos temporadas. Antes, defendió las redes del Manlleu y el Voltregá, donde resaltó por su agilidad y su solidez. La portera argentina, por su parte, da el salto a la élite tras militar en el CH Oleiros y el Resa Cambre.

Desde Os Campóns también aterrizan dos de los fichajes estrella del nuevo HC: Raquel Parga y Celia Pinacho. Parga comandó el proyecto cambrés durante las últimas temporadas en OK Plata y aportará calidad y tablas al cuadro coruñés. Pinacho es una de las joyas más cotizadas del hockey gallego. A sus 17 años, el curso pasado anotó 18 goles en 22 duelos y se destapó como una de las mayores promesas de la segunda categoría nacional. En Riazor, podrá demostrar su talento en la élite.

Lucía Velo e Icía Brea ayudarán a poner el acento gallego al vestuario del Palacio. La primera, formada en la cantera del Lubiáns, tendrá la oportunidad de volver al máximo nivel tras una grave lesión que la apartó de la pista la campaña anterior, mientras que la segunda es otro diamante por pulir sobre la tarima coruñesa (18 años). Ambas llegan tras el descenso del Raxoi compostelano a OK Plata.

Berta Ribas y Jana Crespo asumirán la responsabilidad del gol. Ribas procede del Vilanova y aportará su experiencia internacional tras su paso por la liga francesa en las filas del Noisy Le Grand, donde llegó a disputar la Champions. En el caso de Crespo, su fichaje supone un paso adelante desde la Liga Nacional catalana, pese a que ya conoce la máxima categoría tras su paso por el Girona. Formó parte de varias concentraciones de la Federación Española debido a su gran proyección de futuro (20 años).

Todas ellas rodearán a una Anna Bulló que, tras firmar la renovación, deberá asumir galones para liderar, dentro y fuera de la pista, el nuevo ciclo del HC Coruña.