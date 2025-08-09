El 5 Coruña ya conoce su calendario: «No habrá tiempo para aclimatarse»

Se acerca la fecha del estreno y el 5 Coruña, poco a poco, va deshojando la margarita de su debut en Segunda B. Lo último que ha conocido el club coruñés es su hoja de ruta en la categoría, tras la celebración del sorteo del calendario.

El cuadro que dirigen Toochy González y Pachi Fernández comenzará su andadura en la Segunda B en casa, frente al Deporcyl Guardo, el 13 de septiembre. A partir de ahí, alternará un partido como local y uno como visitante para medirse a Lugo Sala, Stellae Leis Pontevedra, Albense, River Zamora, Concello de Begonte, Tierno Galván, IES Coruxo, O Esteo, Xove, Deportivo Laviana, Benavente, Noia Portus Apostoli, Villalba y Salamanca. La primera vuelta termina el 20 de diciembre y la segunda comienza el 10 de enero de 2026. La competición regular finaliza el fin de semana del 2 de mayo y el cuadro rojillo lo hará a domicilio.

«Este año la liga va a ser muy exigente, todos los partidos supondrán un reto, y más sabiendo que somos un recién ascendido; seremos uno de los equipos más humildes de la competición», valora González. Para el técnico de la entidad coruñesa, no habrá «tiempo para aclimatarse», pues el tramo más duro lo afrontarán en las cuatro primeras jornadas: «Para empezar recibimos a Guardo, que aunque el año pasado estuvo en la parte baja, siempre es un equipo que pelea en la zona alta y de play off. Esta temporada se ha reforzado mucho y muy bien, incluso con jugadores de Primera División», analiza Toochy. Después del debut, la dificultad no se suaviza: «En la segunda semana nos medimos al Lugo Sala, que acaba de descender de Segunda División y va a ser uno de los gallos de la liga. En la tercera nos enfrentamos a Stellae Leis, actual campeón del grupo y uno de los favoritos a revalidar el título y optar al ascenso. Y, en la cuarta, jugamos contra un Albense que el curso pasado quedó tercero y cayó en la última eliminatoria para obtener el ascenso a Segunda».

Para el entrenador, la clave estará en el periodo intermedio de la competición. «Quizás nuestra liga sea la parte central del calendario, sin menospreciar a ningún rival, ni mucho menos. Es importante llegar lo mejor preparados a nivel físico, técnico y táctico, pero, sobre todo psicológicamente, para sobrevivir al duro inicio de liga», apunta el preparador coruñés.

Será decisivo sumar puntos contra rivales directos y tratar de lograr la permanencia lo antes posible, pues la cuesta final también será empinada. «En la penúltima jornada nos enfrentamos a Villalba, un equipo muy potente que ya el año pasado se clasificó para el play off. Y en la última jugamos contra Salamanca, que está hecho para pelear por el ascenso porque mantiene a la mayoría de los jugadores de la última temporada e incorporó a Chema Sánchez como entrenador, que tiene mucha experiencia incluso en categorías superiores», detalla González.

Un reto, sin duda, para el que el 5 Coruña ya se prepara desde el pasado lunes sobre la tarima.