Iván Fernández: «Estaba dejando el piragüismo de lado, valoré retirarme»

De pensar en la retirada a acudir a la máxima competición internacional. Esa ha sido la montaña rusa que ha vivido en los últimos meses Iván Fernández, piragüista del Ría de Betanzos. El betanceiro participó sin pretensiones en un Campeonato de España en el que finalizó segundo y le valió el billete directo al Campeonato del Mundo en K1 200. Tras luchar contra su cabeza y sus inseguridades, entre el 21 y el 25 de agosto vivirá una experiencia única en Milán, con la ilusión de alguien que sabe que las segundas oportunidades no siempre son sencillas de conseguir.

Se ha clasificado para el Mundial de Milán tras su segunda posición en el Campeonato de España. ¿Cómo fue?

Yo iba a participar en el Campeonato de España sin ninguna expectativa, porque llevaba ya un par de años, desde que estoy en Asturias, que no me salía una buena competición. Una prueba en la que dijese ‘lo he dado todo y el resultado no podía mejorarse’. No tenían nada que ver mis competiciones con los entrenamientos, porque entrenando iba muy bien, pero a la hora de la verdad las cosas no me acababan de salir. Me metí una presión innecesaria y no estaba funcionando. Entonces, a este campeonato fui simplemente a remar y a aplicar todo lo que estoy trabajando con el psicólogo. Y, de repente, me vi en ese segundo puesto y sentí que por fin algo había salido bien.

¿Cómo se enteró de que le servía para acudir al Mundial?

Estaba en el pesaje después de la prueba y mi entrenador me dijo: ‘Oye, que te vas a Milán’. Yo sabía que el Campeonato de España era selectivo, pero contaba con que fuese el primero, al final yo terminé segundo. El primer clasificado [Kike Adán] renunció porque ya iba en el K2 500. Me quedé un poco en shock, porque no me lo esperaba para nada. Este último mes estaba más centrado en trabajar que en entrenar y, de repente, me pasa esto... Es una emoción muy fuerte.

En ese Campeonato de España, ¿cómo se sintió sobre la piragua?

Fue un día bastante complicado, con mucho viento y muy incómodo para todo el mundo. Yo me centré en lo que había trabajado con el psicólogo, en salir e intentar hacer la mejor marca posible. La verdad es que iba muy bien, pero hubo un momento en el que tuve una pérdida de palada y casi me voy al agua. Lo que me gustó fue que me repuse y pude retomar el ritmo y recuperar lo que había perdido. En otras ocasiones, el Iván del pasado habría bajado los brazos, así que fue una sensación diferente, estuve más tranquilo que nervioso.

¿Cómo afronta su preparación para el Mundial en estas semanas previas a la cita italiana?

Mi idea era irme de vacaciones nada más terminar el Campeonato de España para estar en casa o dedicarme solo a trabajar. Ahora tengo que compaginar el trabajo con el entrenamiento. Tengo que intentar mejorar todo lo que pueda para poder llegar a Italia con más nivel y defender la plaza de la mejor manera posible.

¿Le hace ilusión?

Sí, mucha, porque es mi primer Mundial absoluto y sé que la plaza para ir se vendía muy cara.

Formará parte del grupo de élite del piragüismo nacional. ¿Le enorgullece?

Sí. Yo sé que la plaza le pertenece a Carlos Arévalo, pero, al final, con el tema de la Federación no puede ir y por eso se organizó otro selectivo. Es evidente que la persona que vaya, en este caso yo, no estará a su nivel, pero voy a hacerlo lo mejor posible. Voy disfrutar, porque vivir un Campeonato del Mundo con los mejores no es algo que pase todos los días.

¿Habló con Arévalo tras lograr la clasificación?

Sí, sí, de hecho fue él quien estuvo moviendo todo para que confirmase la plaza, estaba más nervioso que yo (risas). Para él es un orgullo, porque al menos el puesto se queda en casa, en Betanzos.

Una vez confirmada su presencia en aguas italianas, ¿qué espera de la experiencia? ¿Lleva expectativas?

Lo primero que voy a hacer es seguir trabajando con el psicólogo, para salir sin presión y a ver que pasa. Me di cuenta de que así es cuando mejor remo y cuando mejor estoy conmigo mismo. Y, a partir de ahí, lo que tenga que venir, vendrá. Sé que no estoy a mi mejor nivel, como sí estaba en 2023, pero lucharé por hacerlo lo mejor que pueda.

Habla mucho de su trabajo con el psicólogo en los últimos meses. ¿Qué importancia le da al apartado mental?

Terminé 2023 con cuatro medallas internacionales y me acuerdo que fue un año que disfruté, que me lo pasé bien y vivía cada día con felicidad. Pero, a partir de ahí, como ya cambiaba de categoría y solamente podía competir en la absoluta, empecé a presionarme mucho. Tenía un buen nivel de entrenamiento, pero a la hora de competir me bloqueaba porque mi cabeza no estaba al 100%.

¿Llegó a valorar la retirada o apartarse del deporte de alto rendimiento en algún momento?

Sí, este año sí. Quizá no en retirarme como tal, pero sí en dejarlo bastante de lado. Y lo estaba haciendo, ¿eh? Pero mi entorno me decía que siguiese y que aguantase, que ya tendría tiempo de dejarlo más adelante. Al final, parece que no se equivocaban.

Ahora puede dedicarles su participación en el Mundial como agradecimiento.

Sí, sobre todo a mis jefes y mis compañeros de trabajo, que se portaron muy bien. Estoy en una gran empresa que me ayuda mucho con patrocinios, días libres y esas cosas. Es de agradecer.

¿Siente que tuvo una buena red de apoyo en este proceso?

Sí, he tenido suerte. A ver, siempre hay un poco de todo, porque es muy duro. Es durísimo cuando no consigues resultados después de dedicarte por completo a algo, sientes que no vale de nada. Pero, en general estuve rodeado por muchísima gente que me decía que no lo dejase, que siguiese adelante y volviese a intentarlo. Al final tenían toda la razón del mundo, hice lo correcto haciéndoles caso en no dejarlo.