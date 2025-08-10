Lucía Sanjurjo: «Nos costó mucho reparar la buena imagen del HC Coruña»

Después del revuelo del curso anterior, ¿cómo está siendo el verano en el HC Coruña?

Pues bastante estresante, la verdad (risas). El final de la temporada pasada fue muy complicado, nos obligó a reestructurar todo el club y, como es sabido, hemos tenido que buscar a nuevas jugadoras para el proyecto, porque de la plantilla anterior solo queda una [Anna Bulló]. Estamos trabajando en formar un nuevo equipo, dentro de las circunstancias que nos podemos permitir. Pero no solo en la primera plantilla, sino que queremos construir club. Esa siempre fue nuestra idea, desde el inicio, pero hasta ahora no hubo esa posibilidad. Tenemos varios acuerdos con diversas entidades para fomentar el hockey sobre patines en la ciudad, porque queremos fundar la base del HC. Estamos en ello, porque eso requiere unos cimientos y unos procesos que nos llevan mucho tiempo, pero los estamos trabajando.

A lo largo del verano han fichado a jugadoras que destacan, sobre todo, por su gran proyección de futuro. ¿Qué espera de la temporada 2025-26?

Hemos traído jugadoras que vienen con muchas ganas y con mucha hambre para competir y tratar de estar en lo más alto. Intentaremos clasificarnos para la Copa de la Reina y llegar hasta donde sea posible. Es cierto que son incorporaciones jóvenes, pero queremos buscar estabilidad en el equipo. Y han llegado muchas gallegas, que eso también nos gusta.

Esa apuesta por la frescura y el talento autóctono, ¿es una declaración de intenciones de lo que está por venir a corto plazo?

Sí, claro que es una declaración de intenciones, somos el único club de Galicia, junto al Liceo, en la máxima categoría del hockey nacional. Nosotros siempre hemos dicho que queríamos tener base, porque somos conscientes de que en muchos clubes de la ciudad, cuando las jugadoras llegan a los 13, 14 o 15 años y les toca dar el salto a sénior, tienen que dejar de competir porque no hay sección femenina de esa categoría en sus equipos. Somos el Hockey Club Coruña Femenino y todas esas niñas deben tener cabida, de un modo u otro, en nuestra entidad. De ahí la importancia de estirar la estructura hacia abajo. Si no la creamos antes fue porque no hubo predisposición para hacerlo. Si te quieres encargar de algo, con trabajo y ganas se puede hacer, no vale de nada decir las cosas de cara a la galería y después no mover ni un dedo a la hora de la verdad. Ahora es nuestro momento de apostar por ello, lo tenemos encarrilado y queremos conseguir la foto de 50 o 60 niñas de la base al lado del primer equipo a corto plazo. Ese es el objetivo principal.

La situación del año pasado trascendió el aspecto deportivo. ¿Notaron el impacto en la imagen externa del club?

Sí, nos afectó muchísimo y nos ha costado un mundo reconstruirnos a nivel social. Requiere trabajo y esfuerzo reparar nuestra buena imagen y en eso estamos, tratando de conseguir patrocinios y socios para la nueva campaña.

¿Temen que la historia pueda repetirse?

No, no creo que vuelva a ocurrir. Es más, no puede volver a ocurrir, porque no lo vamos a permitir, tenemos una serie de herramientas nuevas para evitar que pase. Cuando negociamos con las jugadoras en verano, hablamos con ellas, les aclaramos la situación y comentamos un montón de circunstancias. Les explicamos la dirección que tiene el club, cuál es nuestra idea y cómo es nuestra manera de trabajar. Después, ellas tomaron la decisión e aceptar nuestra propuesta o no. Evidentemente, no todas con las que hemos hablado han querido venir, pero las que están aquí saben perfectamente lo que hay.

A título personal, como presidenta de la entidad, ¿cómo vivió usted el conflicto?

No fue una situación fácil de gestionar, desde luego. La viví con calma, con tranquilidad y respirando varias veces antes de tomar decisiones. Y procuré que las opiniones de los demás no me afectasen demasiado. Creo que el HC Coruña tiene una idea y una visión con las que yo me comprometí al principio y quiero mantenerlas.

Stanis García continuará en el banquillo. ¿Cómo ha sido el proceso de su renovación y qué relación tiene con él?

La relación con Stanis siempre ha sido buena, yo siempre me he llevado muy bien con él. Si yo estoy como presidenta es, en parte, porque él también confió en mí para serlo. Nunca hemos tenido ningún problema, nos adaptamos perfectamente y congeniamos muy bien. La negociación para que continuase fue sencilla, quería quedarse.

Es el único superviviente de la etapa anterior, junto con Anna Bulló. ¿Cómo fueron las conversaciones con ella?

Con Anna Bulló también me llevo muy bien y es una jugadora que me gusta mucho. Vino ya en la primera temporada del proyecto y es una chica que tiene los pies en el suelo. Sabe lo que es jugar en otros clubes que han tenido sus problemas y sus cosas. Ella no se mete en la dirección del club, su idea es jugar, competir y nada más. Me parece esencial para la entidad que las jugadoras hagan eso.

La propia Anna Bulló aseguraba recientemente en una entrevista con LA OPINIÓN que el objetivo del HC debía ser luchar por todo. ¿Comparte la ambición de su jugadora?

Claro que sí, hay que pelear por todo, porque si no peleas, no llegas. La vista tiene que estar fijada lo más arriba posible, en la competición más alta. Y, a partir de ahí, todo a lo que podamos llegar, será perfecto. Está claro que es una incógnita porque es un proyecto nuevo que arranca de cero, pero las propias jugadoras que han venido tienen ganas de hacerlo bien. Dan prioridad al aspecto deportivo por encima del económico, aunque todas las que cobran están dadas de alta en la Seguridad Social, pero vienen a A Coruña a jugar al hockey y punto, lo importante tiene que estar siempre en la pista.