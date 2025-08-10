La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor

La tarima del Palacio de los Deportes de Riazor vuelve a teñirse de verde y blanco 52 días después. El Liceo de Juan Copa regresa hoy al pabellón para comenzar a preparar el curso 2025-26, con aquel último partido de play off ante el Barcelona como un lejano recuerdo. Tras un verano marcado por la continuidad, la estabilidad y la calma en las oficinas del club, la escuadra coruñesa se calza los patines con el foco puesto en la primera cita oficial de la campaña: las semifinales de la Supercopa de España (precisamente frente al Barça) el sábado 20 de septiembre en Igualada.

Toni Pérez y Nuno Paiva serán las únicas caras nuevas en la pista esta mañana. El asturiano y el portugués se estrenarán (por segunda vez en el caso del 57) con la camiseta colegial y con sus nuevos compañeros, en un primer día en el que Juan Copa comenzará a engrasar a la plantilla.

Los otros dos fichajes, Fran Torres, Tombita, y Blai Roca, se perderán la primera sesión por diversos motivos. En el caso del primero, arrastra una lesión desde el play off por el título de la temporada anterior. La fatídica jugada se dio, precisamente, en el segundo duelo de los cuartos de final contra el Liceo y todavía no está 100% recuperado. «A mediados de agosto espero estar listo para empezar», señalaba el argentino el día de su presentación en LA OPINIÓN. Todavía tendrá que esperar. La situación del guardameta es distinta. Tanto él como César Carballeira se encuentran concentrados con la Selección Española, preparando el próximo Campeonato de Europa que se celebrará en Paredes (Portugal) del 1 al 6 de septiembre.

Para suplir estas tres bajas, el Liceo ha citado a Jaime Méndez, Iago Fouz y Markel Muñoz, tres jugadores del filial que entran en la dinámica del primer equipo desde el principio. Méndez ya sabe lo que es asumir ese rol, pues la campaña anterior cubrió las ausencias en las convocatorias de Pablo Cancela y Tato Ferruccio en varias ocasiones e incluso llegó a debutar en la OK Liga en la goleada liceísta frente al Alpicat (8-3). Al margen de su presencia en el primer equipo durante la pretemporada, los tres militarán este curso en la OK Bronce con el filial, donde cogerán experiencia para rodarse en una categoría nacional.

Martín Rodríguez, Nil Cervera, Dava Torres, Jacobo Copa, Bruno Saavedra y Arnau Xaus completan la lista del primer día de trabajo sobre las tablas de Riazor, en el punto de partida de seis exigentes semanas para sentar los cimientos de un equipo que, como cada temporada, deberá estar preparado para competir cada partido y aspirar a los títulos.

Objetivos inminentes

La semifinal de la Supercopa marca el primer gran día de la campaña. El 20 de septiembre, el Liceo comenzará una nueva era del mismo modo que cerró la anterior: enfrentándose al Barcelona con un trofeo en juego. El año pasado, el cuadro de Juan Copa ya sufrió en sus carnes una dolorosa derrota a manos de los culés en la misma cita, pues el Barça se impuso 2-5 y dejó a los coruñeses en la orilla a la primera de cambio en la Supercopa organizada en A Coruña. Esta temporada, los verdiblancos lucharán por la revancha.

Superado el primer escollo, tocará pensar en la OK Liga de inmediato. El Liceo inicia la competición doméstica siete días después, el fin de semana del 27 de septiembre, contra el recién ascendido Shum en el Palacio. Las dos próximas jornadas, a priori, serán favorables a los intereses de la escuadra colegial, pues se mide al Cerdanyola y al Rivas madrileño, el otro novato en la categoría. En la cuarta fecha llegará la primera gran prueba de fuego, el 14 de octubre: otra vez el Barça, en el Palau, para el primer clásico liguero del año. Un inicio exigente para un nuevo ciclo que ya ilusiona en A Coruña. Como novedad para la campaña, el club ha solicitado jugar sus partidos como local los sábados por la tarde en vez de los domingos por la mañana.