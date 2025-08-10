Tato Ferruccio vuelve a Portugal para vestir la zamarra del Barcelos

Los ex del Liceo ya tienen destinos. Fabri Ciocale, Pablo Cancela, Martí Serra y Tato Ferruccio presumen de sus nuevas camisetas tras abandonar la entidad verdiblanca este verano.

El último en ser presentado de manera oficial fue Ferruccio. El argentino, que no terminó de cuajar en el proyecto liceísta, aunque se despidió como un ídolo de masas para la afición, vuelve al lugar que mayores éxitos le ha dado: la liga portuguesa. Concretamente, vestirá la camiseta del Barcelos, verdugo del Liceo en la pasada WSE Champions, pero, a la postre, campeón continental. La entidad lusa apuesta por los goles del sanjuanino para seguir optando a todo. «El regreso del astro. Ferruccio vuelve a la casa donde brilló y viene para incendiar las pistas otra vez», apunta el club en su post de presentación. Será su segunda etapa allí, tras despuntar en la campaña 2019-20 y firmar 25 goles en 24 partidos de liga.

El argentino ha sido el último de los exliceístas en ser presentado con sus nuevos colores. Antes que él, su compatriota Fabri Ciocale abandonó su segunda etapa en Riazor entre lágrimas para comprometerse con el Lleida de OK Liga. Martí Serra también vuelve a Cataluña para defender las redes del Calafell. Y Pablo Cancela baja un escalón, hasta la OK Plata, para aportar su experiencia y sus goles a Compañía de María.