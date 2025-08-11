Atletismo
Doble plata en jabalina para los hermanos Lojo en Portugal
Los atletas se quedaron cerca de conseguir sus marcas personales
inés Vicente Garrido
A Coruña
Los hermanos coruñeses Alejandro Barbeito Lojo y Rodrigo Fernández Lojo, del Club Atletismo Sada, lograron sendas medallas de plata en lanzamiento de jabalina en el International Throwing Meeting, disputado el pasado fin de semana en Leiria. Ambos se entrenan en las pistas del INEF bajo la dirección de su padre, el exjabalinista internacional Raimundo Fernández, Necho.
