Ilimane Diop, un 5 de garantías para la pintura del Leyma Coruña

El Leyma Básquet Coruña apuesta por la experiencia y la solidez en la pintura. El club naranja ha comunicado el fichaje del pívot senegalés Ilimane Diop (Dakar, 1995) para reforzar su juego interior. Con 2,10 metros de altura, el africano cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría española, dado que compitió durante doce campañas en algunas de las plazas más reconocibles de la competición.

Ilimane comenzó su trayectoria en España en las filas del Baskonia con tan solo 16 años, una etapa en la que combinó protagonismo en el filial del conjunto del Buesa Arena y cesiones en el Araberri y el UPV Álav. Tras consolidarse como una pieza importante en la primera plantilla, jugó durante nueve cursos en el País Vasco (de 2013 a 2022), donde sumó bagaje tanto en el baloncesto español como en el europeo con múltiples participaciones en la Euroliga.

Tras su salida de Vitoria, pasó por Gran Canaria, Murcia o Tenerife, hasta que el pasado mes de enero decidió desvincularse del conjunto isleño. De España se fue a Líbano para enrolarse en el Al Riyadi (12,6 puntos y 8,7 rebotes por partido en once encuentros) y después recaló brevemente en el Al-Difaa iraquí, su último destino hasta el momento.

El senegalés es un jugador «muy influyente en la parcela defensiva» debido a su envergadura y su «capacidad de colocarse en el lugar preciso para condicionar los tiros del rival», explica el Leyma en su comunicado oficial. En fase ofensiva, «es capaz de generar ventajas desde el bloqueo directo tanto continuando hasta el aro como abriéndose para lanzar desde la media distancia o desde el triple», añade el club. Además, su estatura y sus cualidades físicas le convierten en un arma decisiva en el rebote en ambos aros.

Diop es el undécimo fichaje del verano naranja y apuntala la posición de 5 donde, hasta ahora, estaban Abdou Thiam y Braz Macachi. El pívot africano es, además, la quinta ficha de cupo debido a sus años de formación en Vitoria. Dídac Cuevas, Jacobo Díaz, Guillem Jou y Danilo Brnovic ocupan las otras cuatro. A la escuadra de Carles Marco todavía le quedaría un hueco libre en caso de querer llegar a las 12 piezas, como en la temporada del ascenso, y consolidar alguna otra posición sobre la tarima para la nueva etapa en Primera FEB.