El Liceo inaugura la campaña 2025-26 con «la ilusión renovada»

«El primer día siempre es bueno, teníamos ganas de volver a juntarnos», afirmó Juan Copa en las redes sociales del Liceo después de la primera sesión de entrenamiento sobre la pista de Riazor. Con las novedades de Nuno Paiva, Toni Pérez y los canteranos Jaime Méndez, Iago Fouz y Markel Muñoz, le escuadra verdiblanca regresó al trabajo «con mucha energía» y «la ilusión renovada». Tombita, lesionado, trabajó al margen, mientras que Blai Roca y César Carballeira se ausentaron porque están concentrados con la Selección Española. El técnico coruñés señaló que el objetivo es «dar un paso adelante», aunque el estreno oficial del equipo (el 20 de septiembre en las semifinales de la Supercopa contra el Barça) aun «queda lejos».