Fútbol Sala
El 5 Coruña confirma tres renovaciones más en su plantel
Javi Puertas, Kevin y Jairo continuarán en el conjunto rojo
REDACCIÓN
A Coruña
El 5 Coruña quiere afrontar el ambicioso reto de la Segunda B con un plantel que formarán, en buena medida, los jugadores que obraron, la temporada pasada, el primer ascenso a categoría nacional del club en toda su historia. El conjunto coruñés confirmó ayer la renovación de otros tres pilares. Javi Puertas volverá a ser el referente ofensivo del conjunto rojo, Kevin sumará su velocidad y polivalencia y Jairo ofrecerá su explosividad para desequilibrar a los equipos rivales. El 5 Coruña arranca la temporada el fin de semana del 13 de septiembre contra el Guardo FS.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fantasma de la ACB vuelve a castigar al Leyma Coruña
- El Leyma apuesta por sus propios ‘cowboys de la A-6’
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- El Leyma encarrila el dilema de los cupos con media plantilla apuntalada
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- Dominicos se reinventa para alcanzar «cotas más altas» y «competir mejor»
- Aleix Font se despide y no seguirá en el Leyma