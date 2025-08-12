El 5 Coruña confirma tres renovaciones más en su plantel

El 5 Coruña quiere afrontar el ambicioso reto de la Segunda B con un plantel que formarán, en buena medida, los jugadores que obraron, la temporada pasada, el primer ascenso a categoría nacional del club en toda su historia. El conjunto coruñés confirmó ayer la renovación de otros tres pilares. Javi Puertas volverá a ser el referente ofensivo del conjunto rojo, Kevin sumará su velocidad y polivalencia y Jairo ofrecerá su explosividad para desequilibrar a los equipos rivales. El 5 Coruña arranca la temporada el fin de semana del 13 de septiembre contra el Guardo FS.