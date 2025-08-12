Alba Garrote, primer fichaje oficial para el Marineda

El Marineda, nuevo club de hockey femenino de A Coruña, comienza su andadura haciendo oficial su primer fichaje para esta temporada. Alba Garrote se incorpora a la entidad tras su paso por el Hockey Club Coruña. La asturiana, de 25 años, aterrizó en la ciudad hace cuatro campañas para defender los colores del Liceo y, de ahí, dio el salto junto al resto del grupo al HC. Ahora, vestirá la camiseta del Marineda Hockey, donde la atacante ya tiene un papel protagonista: el de ser el primer fichaje de la historia del club.

El conjunto coruñés ha oficializado la inscripción con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que destacan que aportará «intensidad y calidad» al equipo, que aún está por completar. La jugadora firma tras finalizar su contrato con el HC y tomar la decisión de no renovar. El Marineda comenzará en OK Plata y se estrenará el sábado 4 de octubre, como local, frente al Berenguela.