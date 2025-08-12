El CRAT suma experiencia con la internacional Ana Peralta

Más talento contrastado para el proyecto del CRAT Rialta 2025-26. El conjunto que entrenan Pablo Artime y Juan Pablo Chorny ha oficializado el fichaje de Ana Peralta, una de las perlas más cotizadas del rugby nacional. A sus 21 años, es habitual en las convocatorias de la Selección Española, con quien disputará el próximo Mundial de Inglaterra a partir del 22 de agosto. Es una flanker de gran proyección que destaca, fundamentalmente, por su capacidad para placar. Procede del Cocos sevillano, donde coincidió con la también recién llegada a A Coruña Chía Alfaro.

Esta será su primera experiencia lejos de Sevilla, tras haberse formado en la base de las Cocodrilas, pero es una jugadora acostumbrada a los grandes retos. Ha superado varias lesiones graves pese a su corta edad y es una de las joyas nacionales que apunta a futuro, pero ya escribe su nombre en presente. Sin ir más lejos, acaba de proclamarse campeona de Europa con la Selección y repite convocatoria para el inminente Mundial, donde jugará con Mónica Castelo, leyenda del CRAT que ahora mismo desarrolla su carrera deportiva en Francia.

La llegada de Peralta supone un nuevo paso adelante del CRAT, que en este mercado está optando por la experiencia contrastada. La veterana chilena Chía Alfaro, la veloz neerlandesa Kika Mulling y la internacional Sub 23 Ohiane López de Ullibarri son las otras incorporaciones ya anunciadas por la entidad coruñesa, junto a varias renovaciones clave como Maica Martí o Mariana Romero.