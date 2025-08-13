Los equipos coruñeses en Tercera RFEF: Un Montañeros «joven y ambicioso»

El Montañeros se presenta en Tercera RFEF con un equipo repleto de jóvenes. Los mandos los vuelve a llevar Jairo Arias, un entrenador que sabe cómo quiere jugar y qué tipo de jugador debía tener en sus filas. «Sabía perfectamente lo que buscábamos», afirma el míster.

Compromiso con el club

En un mercado de entrenadores en constante movimiento, Jairo Arias rechazó una propuesta de un equipo que ascendió a Segunda Federación la campaña pasada, la Sarriana, pese al interés reiterado de su director deportivo, José Luis Vilariño. «Estoy muy agradecido con él, porque valora mi forma de entender el juego, pero ya había renovado aquí (en el Montañeros)», admite Arias. Podría haber abandonado el barco que él estaba construyendo, pero fue inevitable quedarse . «Di mi palabra a gente que me dio una oportunidad, a jugadores renovados o recién fichados. No quería fallarles», confirma el técnico asturiano. Su vínculo con el Montañeros no es reciente: lleva desde 2016 en el club y ha vivido todas las etapas. «Siempre he tenido la confianza», destaca Jairo Arias.

Seguir con el ADN

El Montañeros arranca esta nueva etapa con una base sólida. «Renovamos a doce jugadores de la temporada pasada, así que partimos con una estructura ya construida», explica el entrenador asturiano. Como responsable también de la dirección deportiva, el técnico diseñó al detalle todos los fichajes y apostó por un perfil muy concreto: «Gente joven, ambiciosa, humilde y con ganas de crecer». Las nuevas incorporaciones por las que se decidió Jairo Arias para seguir con su estilo de juego son Iago López, Adrián Ogando, Jorge Longueira, Achore, Sito País, Juan de Dora, Dani Fernández, Brais Rodríguez y José Balsa.

Ser reconocibles

El equipo coruñés quiere formar una plantilla que mantenga el ADN del curso pasado, pero con mayor fondo de armario para afrontar el salto de categoría. En las últimas campañas se ha caracterizado por tener un juego con mucha posesión de balón. Jairo Arias no reniega de ese camino: «El año pasado fuimos muy reconocibles y vamos a seguir por ahí». Para ello, contar con jugadores que ya conocen el modelo facilita el proceso de adaptación de los nuevos fichajes. El entrenador subraya un detalle clave: «La gran diferencia este año va a ser el tiempo y el espacio. El margen para decidir y ejecutar será más corto. Vamos a tener que hacer todo mejor y más rápido». También el nivel defensivo de los rivales será más exigente. El equipo lo sabe: «Más competencia con plantillas más fuertes. El salto de categoría se nota». Para conseguir un equipo amplio el entrenador apuesta firmemente por la cantera. «En el primer equipo hay muchos con historial en el club: Diego, Endamio, Óscar, Marcos, Ale Suárez… Creemos que, si un perfil lo tenemos en casa, hay que apostar por él», subraya el técnico.

Quieren jugar en Elviña

En cuanto a las condiciones del campo, Arias valora el posible traslado a Elviña como una mejora sustancial de cara a la temporada: «Para un equipo que quiere dominar con la pelota, las dimensiones del campo son claves. Además, poder entrenar donde jugamos sería ideal». Actualmente, el Montañeros reparte los entrenamientos entre el campo de Visma, Acea de Ama e instalaciones indoor. «Los lunes los reservo para recuperación en un complejo que nos ofrece gimnasio privado y sala de vídeo», añade el avilesino sobre la importancia que tiene hoy en día unas buenas instalaciones en donde entrenar.

Objetivo Ambicioso

Con humildad, pero sin renunciar a competir. Así encara el Montañeros su debut el 7 de septiembre. «Nuestro objetivo es ser mejores cada día. No mirar a los demás, sino crecer en lo individual y colectivo», afirma el técnico. Aunque admite que la permanencia es el mínimo exigible, recuerda que el año pasado hubo dudas y acabaron conquistando tres títulos (La Liga, la Copa Coruña y la Copa Diputación). «El Compostela está muy por encima. Con dos jugadores pagan a toda mi plantilla», afirma Arias recalcando las diferencias de presupuesto. Arosa, Somozas y Estradense también están en su radar. El entrenador del Montañeros espera una buena temporada de Silva y Arteixo, pero prefiere centrarse en su equipo. Jairo Arias le lanza un mensaje claro a la afición: «Tener al Juvenil A en División de Honor y al primer equipo en la Tercera Federación es muy importante. Hoy parece lejano, pero mañana tu hijo puede estar ahí. Porque si hablamos de familia morada, es porque todos necesitamos de todos».