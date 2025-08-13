Los equipos coruñeses en Tercera RFEF: Un nuevo Silva «vertical y agresivo»

Después de un año fuera del fútbol, Noé López no esperaba volver tan pronto. Sin embargo, la llamada del director deportivo del Silva, Chechu Vales, fue suficiente para replantearse sus ideas. «Aquí tengo margen para crecer, tanto yo como entrenador como el Silva como club. No a corto plazo, pero sí con tiempo», explica Noé López, el nuevo técnico del Silva sobre el proyecto al que se suma esta temporada.

Inusual mercado

El club afronta esta campaña con un vestuario prácticamente nuevo después de quedar decimotercero la anterior campaña. Apenas siete jugadores continúan de la temporada pasada, resultado tanto de las múltiples salidas por decisión propia como del renovado perfil de plantilla que el técnico buscaba. La competencia local, con el ascenso del Atlético Coruña Montañeros, ha complicado el mercado para el que, hasta el momento, era el único equipo coruñés en Tercera RFEF.

«El Silva siempre fue la opción dentro de la ciudad para muchos jugadores. Sin ser un club potente económicamente, podías contar con el atractivo de no tener que desplazarte fuera. Pero este año, jugadores que queríamos se decantaron por el Monta», explica López. A pesar de ello, el Silva ha sabido moverse bien. «Hemos fichado mucho y, aunque nos falta alguna pieza, los que han llegado encajan con lo que buscamos», resume. El técnico coruñés aprecia la continuidad de futbolistas como Parafita, Rodri Alonso y Lema: «Han tenido otras ofertas, pero se han quedado. Eso también hay que valorarlo».

Juego Rápido

Consciente de las limitaciones estructurales, López ha apostado por un estilo de juego reconocible, directo y valiente. «Me gusta el fútbol de acciones rápidas, agresivo en defensa, que vaya a por el partido», describe el nuevo míster. Frente a modelos basados en la posesión, el técnico apuesta por «llegar al área lo antes posible». Ese enfoque también se adapta a la realidad de los campos en los que jugarán. «Vamos a disputar media temporada en Agrela, que es más limitado que Elviña. Hemos fichado jugadores que se adapten a todos los contextos», explica López. Entre esos jugadores, el míster se fija en el portero Gabriel Martínez, Minibugi, «de un nivel muy alto para la categoría» que competirá por la titularidad con su hermano Bugi.

También señala al mediocentro defensivo que buscaba: Pablo Rubi, quien goza de un buen manejo de balón. El entrenador del Silva además, confía en jóvenes procedentes de Preferente, como Bilal (Paiosaco) y Diego Covelo (Pontevedra B). Otras nuevas caras en el equipo son Nico Mosquera, Iván Tato, Seydi, Álex Coba, Murilo Scarpari, Moure, Álvaro Rey y Máquez, este último regresa tras casi dos años de parón deportivo.

Abierto a la cantera

El crecimiento del Silva pasa también por su base. Tres canteranos están realizando la pretemporada con el primer equipo, y el técnico quiere que eso sea una constante: «Queremos que participen en el trabajo semanal. Queremos que sientan que tienen una puerta abierta». Con una cantera en crecimiento y un filial que comienza a consolidarse, la idea es ir acortando distancias entre categorías para facilitar esa transición al primer equipo y que, con el tiempo, el Silva pueda nutrirse más de su propia base.

Estabilidad en el cuadro

Pese a los cambios y la renovación general, el club no se desvía del primer gran objetivo: la permanencia. «Queremos llegar al último tramo de liga sin peligro de descenso. La categoría es muy igualada y nadie está exento de problemas», señala Noé López. El técnico conoce bien la categoría. Tercera RFEF se presenta con clubes históricos que parten con ventaja y con recién ascendidos que llegan con fuerza. «El Compostela debería estar por encima del resto. Hay equipos como Arosa, Estradense o Villalbés con mucho potencial», analiza. Respecto a los vecinos, el coruñés es claro: «Montañeros y Arteixo tienen plantillas para competir arriba». En cuanto al Silva, la expectativa se sitúa en mantener la estabilidad y dar pasos firmes.

La clave para el gol

Una de las figuras que más atención genera es Rodrigo Parafita, máximo goleador de Tercera la temporada pasada con 17 tantos pese a su origen en banda. «No pensamos ya en él como lateral izquierdo. Tiene condiciones y lo difícil en el fútbol es hacer gol. Este año jugará con más libertad, como segunda punta. Esperamos muchos goles de él, si son más que el año pasado, mejor», afirma López. Su evolución es el reflejo de un Silva que busca transformarse sin perder su propia identidad.