Iván Fernández, baja para el Mundial de Milán por un accidente doméstico

Iván Fernández no acudirá finalmente al Mundial de piragüismo de Milán. El palista del Ría de Betanzos consiguió hace unos días la plaza para competir en la prueba del K1 200, la misma que la Real Federación Española de Piragüismo le retiró a su paisano Carlos Arévalo. Sin embargo, el betanceiro confirmó que no podrá acudir a la cita mundialista tras sufrir un «accidente doméstico» por el que estuvo «ingresado varios días». «Con eso, se esfumó la posibilidad de viajar y competir», confirmó el palista en un comunicado en sus redes sociales.

El selectivo que organizó la Federación para otorgar la plaza que le retiraron a Carlos Arévalo le abrió a Iván Fernández la posibilidad de participar en su primer Mundial de categoría absoluta. Fue segundo en el Campeonato de España y, tras la renuncia del primer clasificado [Kike Adán], que ya participa con el dúo de K2 500, Fernández se hizo con el puesto mundialista. «Es mi primer mundial absoluto y sé que la plaza para ir se vendía muy cara», reconoció en una entrevista con LA OPINIÓN el pasado fin de semana. La oportunidad le llegó a Fernández en un momento en el que llegó a plantearse la retirada ante los bloqueos mentales que sufría en las competiciones. «Mi entorno me decía que siguiese, que aguantase, que ya tendría tiempo de dejarlo más adelante», contó a este diario.

No obstante, el piragüista de Betanzos no podrá cumplir su objetivo tras sufrir un accidente doméstico a apenas una semana del inicio del Mundial de Milán, que arranca el próximo miércoles, día 20. «Esta oportunidad llegó de repente y la abracé con todas las ganas del mundo, pero la salud siempre va primero», indicó Fernández en su comunicado. Añadió que está centrado en su recuperación para volver a la competición cuanto antes y en las mejores condiciones.

Sin Iván Fernández, Carlos Arévalo será el gran representante del piragüismo coruñés en la cita mundialista. Pese a no poder competir en el K1 200, para el que consiguió plaza por méritos propios, formará parte del K4 500 junto a Adrián del Río, Álex Graneri y Rodrigo Germade.