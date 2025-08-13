El Liceo disputará un torneo solidario en Vigo

El Liceo comenzó este lunes la pretemporada y ya tiene los primeros amistosos a la vista para comenzar a acumular rodaje en los patines. El conjunto colegial participará los días 6 y 7 de septiembre en el primer Torneo Internacional de Vigo de hockey sobre patines. Se medirá al Barcelos, vigente campeón de Europa y verdugo de los verdes en la máxima competición continental, y al Carvalhos, equipo revelación de la liga portuguesa, en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas.

La competición, que organizan el ayuntamiento vigués y el Hockey Club Cíes, tiene carácter solidario, en favor de la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita (AEHSC). Busca ayudar a una jugadora de la cantera del club olívico que padece una enfermedad rara.

La cita permitirá a Juan Copa ver sobre la pista a su nuevo Liceo, con buena parte de las piezas del curso pasado y el acople de tres de las nuevas incorporaciones. Toni Pérez y Nuno Paiva ya iniciaron la pretemporada con el grupo y Tombita trabaja al margen para recuperarse de la lesión que sufrió en el play off por el título de la pasada temporada, precisamente, ante el conjunto colegial. No estará Blai Roca ni tampoco César Carballeira, ambos inmersos en el Europeo con la selección española.

El torneo olívico tendrá también categoría base y femenino en el que participarán el Liceo y el Compañía de María. El cuadro de competición lo completan el Cíes, Berenguela, Raxoi, Ponteareas, Oroso y Valença.