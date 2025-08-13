La mundialista Laura Martínez dirige un ‘stage’ en la ciudad

La judoca madrileña Laura Martínez Abelenda dirigirá la próxima semana un stage de judo en A Coruña. La deportista consiguió la medalla de bronce en la categoría de -48 kilos en el Campeonato del Mundo de Budapest el pasado mes de junio. También participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Llega a A Coruña para instruir a los talentos del judo de la ciudad en una concentración desde el lunes hasta el domingo. Está dirigido a judocas de categoría sénior, junior y cadete con licencia en activo. En las sesiones de trabajo participará otro representante olímpico el año pasado, el catalán David García Torné.