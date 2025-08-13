Judo

La mundialista Laura Martínez dirige un ‘stage’ en la ciudad

La judoca madrileña fue bronce este año en el Mundial de Budapest

Laura Martínez.

Laura Martínez. / EFE

RAC

A Coruña

La judoca madrileña Laura Martínez Abelenda dirigirá la próxima semana un stage de judo en A Coruña. La deportista consiguió la medalla de bronce en la categoría de -48 kilos en el Campeonato del Mundo de Budapest el pasado mes de junio. También participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Llega a A Coruña para instruir a los talentos del judo de la ciudad en una concentración desde el lunes hasta el domingo. Está dirigido a judocas de categoría sénior, junior y cadete con licencia en activo. En las sesiones de trabajo participará otro representante olímpico el año pasado, el catalán David García Torné.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents