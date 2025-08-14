Los equipos coruñeses en Tercera RFEF: Un Arteixo pegado a la pelota y a la base

Un Arteixo de cantera, reconocible, pegado a la pelota y que haga suya la hierba artificial de Ponte dos Brozos. El equipo rojiblanco inicia una nueva etapa con la llegada de Posi al banquillo. El exentrenador del Ordes, con pasado en la base de grandes clubes, asume el mando con la ilusión de quien encuentra un proyecto que le encaja. «Estos primeros días están yendo muy bien. Los jugadores están con una predisposición altísima y con mucha ilusión», explica satisfecho el nuevo técnico.

Posi, con mando

Uno de los factores clave para Posi al aceptar el reto fue el respaldo de la directiva, que le otorgó plenos poderes en la parcela deportiva. «Llevé yo todos los fichajes y las bajas. Tomé las decisiones. Prácticamente, conseguimos firmar nuestras primeras opciones porque los jugadores querían venir al Arteixo», afirma el técnico. Un proyecto atractivo que ponía como líder a Expósito. «La directiva me dio total confianza, querían que fuera yo el entrenador sí o sí», cuenta Posi. El club renovó a varios futbolistas importantes e incorporó nuevas piezas, aún con una posición por reforzar en defensa. Pero, sobre todo, se mantuvo fiel a una idea: construir un equipo reconocible y competitivo, con una fuerte apuesta por el balón. «Queremos ser un equipo que recupere rápido, que sea vertical, que genere ocasiones», resume el coruñés.

Ilusión compartida

Uno de los elementos importantes del proyecto del Arteixo es la conexión con el fútbol base. El técnico no solo confía en la cantera, sino que la entiende como una parte central del día a día en los entrenamientos. «Soy un amante del fútbol base. Estuve en la cantera del Dépor, del Lugo… Creo mucho en ella. Tenemos ya tres juveniles en dinámica del primer equipo, incluso alguno como lateral titular en el amistoso ante el Bergantiños (Rubén Martínez, Rubo). Aquí no miro el DNI, juega el que se lo gane», deja claro Posi. Hay talento en la base arteixana, que esta temporada puede tener muchos minutos con un entrenador que confía en los jóvenes.

Sin angustias

En un grupo de Tercera RFEF donde conviven históricos como el Compostela o el Arosa, Alejandro Expósito tiene los pies en el suelo. «Todos los equipos tienen armas para hacer daño. El objetivo lo tenemos claro, es la permanencia. Hay que intentar no sufrir tanto como el año pasado (hasta las últimas jornadas el Arteixo no se salvó, al final concluyeron la temporada en el puesto decimocuarto) y disfrutar de la categoría», asegura el entrenador de Sada. Expósito no rehúye la exigencia, tampoco le pasa factura. De hecho, la abraza: «Uno de los motivos por los que me gusta ser entrenador es esa presión. Sabes que tienes que conseguir resultados, pero si trabajamos bien, sé que se van a dar».

Primeros pasos

El primer amistoso de pretemporada fue un examen de nivel ante el Bergantiños, un rival de Segunda RFEF, una categoría superior a la del Arteixo. Pese a llevar apenas cinco sesiones de entrenamiento, el equipo dejó buenas sensaciones, especialmente en la segunda parte. «Tuvimos una carga alta y muchos jugadores nuevos, pero ajustamos cosas y fuimos superiores. Tuvimos varias ocasiones claras y acabamos muy contentos», explica el entrenador del Arteixo, a pesar de la derrota por 0-1. Como titulares destacaron en este primer amistoso los nuevos fichajes: Iker, Chucas o el mediocentro procedente del Paiosaco, Marcos Aller. El viernes 8 de agosto también se vieron las caras con el Betanzos. Contra el Fabril quedaron 1-0. El partido se decantó del lado de los canteranos del Dépor. En el último tramo de pretemporada los de Posi también se medirán al Racing Villalbés para probarse ante un equipo de su categoría antes del inicio liguero el 7 de agosto. Además, el Arteixo tiene previsto jugar dos amistosos más con rivales de Preferente, el Sofán y el Victoria. Consciente de que el respaldo de la grada puede marcar diferencias, el técnico lanza un mensaje directo: «Que vengan, que animen. Vamos a dar todo para que se sientan orgullosos cada fin de semana».

Un campazo

Mucho se ha hablado sobre el cambio de césped de las instalaciones del Arteixo. La pérdida de un campo que contaba con hierba natural a muchos jugadores les dejó insatisfechos en su momento, en especial, por ser una de las pocas instalaciones que contaban con este tipo de terreno de juego. Según asegura Posi, todo eso ya es pasado y no le da mayor importancia: «Es espectacular. Es grande, es nuevo, es moderno. Todos queremos césped natural, sí, pero con el volumen de niños que tiene este club, esta era la mejor decisión. Tenemos que disfrutarlo».