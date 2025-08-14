Hockey sobre patines | OK Liga Iberdrola
El HC Coruña regresa el 25 de agosto
El club inicia su tercera temporada con un plantel renovado casi por completo
El Hockey Club Coruña Femenino arrancará la pretemporada el próximo 25 de agosto en el Palacio de los Deportes de Riazor. El conjunto coruñés inicia la tercera temporada de su historia con un proyecto renovado casi por completo.
Stanis García vuelve a ponerse al frente de un equipo en el que solo sigue Anna Bulló, respecto a la plantilla del año pasado. El club ha configurado una nueva plantilla con nueve caras nuevas. Destacan las jugadoras de proximidad: Raquel Parga, Celia Pinacho llegan del Resa Cambre; Lucía Velo e Icía Brea proceden del Raxoi; y Daniela Fernández ficha desde el Oleiros. Rebeca González (Fraga), Uxue Otegi (Bembibre), Berta Ribas (Vilanova) completan las altas. Todas se pondrán en diez días a las órdenes de Stanis. «Contamos con un grupo comprometido y talentoso», resalta el entrenador asturiano.
Jana Crespo, otra de las novedades de la plantilla, se incorporará más tarde por motivos personales. La joven goleadora catalana procede del Sant Jordi Desvalls
- El fantasma de la ACB vuelve a castigar al Leyma Coruña
- La última gran revolución sobre patines: nuevas normas para renovar el hockey mundial
- El Leyma afronta otro año más con un Coliseum de ACB
- El Leyma encarrila el dilema de los cupos con media plantilla apuntalada
- Uxía Martínez, la némesis coruñesa de Jessica Bouzas
- La nueva era del Liceo se pone en marcha en Riazor
- Dominicos se reinventa para alcanzar «cotas más altas» y «competir mejor»
- Aleix Font se despide y no seguirá en el Leyma