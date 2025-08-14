El HC Coruña regresa el 25 de agosto

El Hockey Club Coruña Femenino arrancará la pretemporada el próximo 25 de agosto en el Palacio de los Deportes de Riazor. El conjunto coruñés inicia la tercera temporada de su historia con un proyecto renovado casi por completo.

Stanis García vuelve a ponerse al frente de un equipo en el que solo sigue Anna Bulló, respecto a la plantilla del año pasado. El club ha configurado una nueva plantilla con nueve caras nuevas. Destacan las jugadoras de proximidad: Raquel Parga, Celia Pinacho llegan del Resa Cambre; Lucía Velo e Icía Brea proceden del Raxoi; y Daniela Fernández ficha desde el Oleiros. Rebeca González (Fraga), Uxue Otegi (Bembibre), Berta Ribas (Vilanova) completan las altas. Todas se pondrán en diez días a las órdenes de Stanis. «Contamos con un grupo comprometido y talentoso», resalta el entrenador asturiano.

Jana Crespo, otra de las novedades de la plantilla, se incorporará más tarde por motivos personales. La joven goleadora catalana procede del Sant Jordi Desvalls