Mencía Mosquera ficha por el Marineda

El Marineda Hockey, club coruñés de nueva fundación que debuta este año en OK Plata Femenina, confirmó el fichaje de Mencía Mosquera. La guardameta de 18 años se formó en el Liceo y fue internacional con la selección española sub 17. Ahora se convierte en la segunda jugadora confirmada en el proyecto verde tras la asturiana Alba Garrote.